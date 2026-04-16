TUGA U SAD-U /

Sedmomjesečna beba ostavljena satima u automobilu, umrla je: 'Strašna tragedija'

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Ovo je druga smrt u SAD-u ovakvog tipa ove godine

16.4.2026.
20:55
Dunja Stanković
Sedmogodišnja beba umrla je nakon što je ostavljena u pregrijanom automobilu u američkoj saveznoj državi Tennesseeju, priopćile su vlasti. 

Policajci su u srijedu popodne izašli na teren nakon dojave o bebi bez svijesti pronađenu u automobilu u knjižnici Monterey, potvrdio je odjel šerifa u okrugu Putnam. 

"Ovo je strašna tragedija", kazao je šerif Eddie Farris u izjavi. 

Vjeruje se da je beba "ostavljena u vozilu satima, s ugašenim motorom i zatvorenim prozorima", prenosi ABC News. 

Temperatura je u srijedu u Montereyu dosegnula 29 Celzijevih stupnjeva. 

S obzirom na porast temperatura, šerif je uputio apel građanima da provjere vozila prije izlaska jer taj mali korak može spasiti život djeteta.

Ovo je druga smrt u SAD-u ovakvog tipa ove godine, pokazuju podaci nacionalne neprofitne organizacije KidsAndCars. Od 1990. godine je najmanje 1172 djece u SAD-u poginulo u pregrijanim automobilima. 

