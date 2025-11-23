FREEMAIL
ZATOČENO JOŠ 250 /

Barem 50 učenika uspjelo je pobjeći otmičarima: Papa Lav XIV. poslao hitan apel

Barem 50 učenika uspjelo je pobjeći otmičarima: Papa Lav XIV. poslao hitan apel
Foto: Leslie Fauvel/afp/profimedia

Učenici su pobjegli između petka i subote te su se otad ujedinili sa svojim roditeljima

23.11.2025.
17:02
Hina
Leslie Fauvel/afp/profimedia
Pedeset od više od 300 učenika otetih iz nigerijske katoličke škole prošli tjedan pobjeglo je, rekla je u nedjelju Kršćanska udruga Nigerije (CAN).

Učenici su pobjegli između petka i subote te su se otad ujedinili sa svojim roditeljima, rekao je čelnik CAN-a Bulus Yohanna u priopćenju. Ukupno 253 djece, uključujući i 12 učitelja, i dalje je s otmičarima, dodao je Yohanna, katolički biskup koji je ujedno i vlasnik škole.

Napadači su oteli učenike i učitelje iz škole Svete Marije na sjeverozapadu zemlje u petak, što je posljednji u nizu napada u školama ovaj tjedan, zbog čega je vlada bila primorana zatvoriti učilišta.

Papa Lav XIV. u nedjelju je pozvao na "hitno" puštanje na slobodu učenika i učitelja koje su naoružani napadači oteli u jednoj od najvećih masovnih otmica u zemlji. "Upućujem hitan apel za trenutno oslobađanje talaca", rekao je Lav XIV. na kraju mise na Trgu svetog Petra u Rimu.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump prijeti napadom na Nigeriju za spas kršćana: 'Bit će to brzo, okrutno i slatko'

