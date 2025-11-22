FREEMAIL
TRUMP PRIJETI AKCIJOM /

Opsadno stanje u državi: Iz katoličke škole oteto više od 300 učenika i učitelja

Opsadno stanje u državi: Iz katoličke škole oteto više od 300 učenika i učitelja
Foto: Leslie Fauvel/afp/profimedia

Sigurnosna situacija pod pojačanim je nadzorom otkako je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio vojnom akcijom zbog postupanja s kršćanima

22.11.2025.
15:48
Hina
Leslie Fauvel/afp/profimedia
Kršćanska udruga Nigerije priopćila je u subotu da je provjerom utvrđeno da je u petak iz katoličke škole oteto 315 učenika i učitelja, nakon što je ranije objavljen broj od njih 227.

"To sada čini 303 učenika i 12 učitelja, čime je ukupan broj otetih osoba porastao na 315", navodi se u priopćenju.

Sigurnosna situacija u Nigeriji pod pojačanim je nadzorom otkako je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio vojnom akcijom u toj zapadnoafričkoj zemlji zbog postupanja s kršćanima.

Nigerijska vlada kaže da su Trumpove tvrdnje da se kršćani suočavaju s progonom u Nigeriji pogrešno prikazivanje složenih sigurnosnih izazova u zemlji.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump prijeti napadom na Nigeriju za spas kršćana: 'Bit će to brzo, okrutno i slatko'

