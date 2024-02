Darko Mladić, sin osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića kazao je da je presretan što će njegova oca pregledati tim liječnika iz Republike Srpske. To je, istaknuo je, vrlo bitno, jer želi da ga pregledaju liječnici koji govore srpski jezik da se s njima može lijepo posavjetovati, piše euronews.rs

"Bitno je da se ocijeni kvaliteta govora generala, da on od njih dobije jasne upute, da ide ta komunikacija na srpskom. Do sada se pokazalo da sama ta činjenica što je on tamo izoliran, ta jezična barijera je njemu velike probleme stvarala, između ostalog, i u tim pregledima. U takvim situacijama i najdobronamjerniji prevoditelj može biti višak", rekao je Darko Mladić za Srnu. Njegov otac je, tvrdi, eksplicitno tražio da dođe ekipa iz Republike Srpske.

"Shvatio sam da je i tim iz Republike Srpske jako sretan što može pomoći. Oni mu idu u posjet krajem mjeseca, pripreme su u tijeku", rekao je sin bivšeg zapovjednika vojske bosanskih Srba te dodao kako liječnici koji putuju u Haag neće moći obaviti specijalističke preglede, već da će samo posjetiti zatvorenika i eventualno unijeti stetoskop ako im to bude dopušteno.

"Neće ga biti u prilici pregledati na bilo kakvim uređajima. Ne znam hoće li čak dati da oni sami uključe EKG. Tražili smo i ranije da se unesu neki aparati. Međutim, oni to ništa ne dopuštaju", naveo je Darko Mladić te dodao kako je njegov otac operiran 8. siječnja i da mu je stanje sada malo bolje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, ravnatelj Kliničkog centra u Banjoj Luci Vlado Đajić potvrdio je u ponedjeljak kako će sa skupinom liječnika iz te ustanove uskoro putovati u Scheveningen kako bi pregledali bivšeg zapovjednika vojske bosanskih Srba Ratka Mladića koji tamo služi kaznu doživotnog zatvora izrečenu zbog počinjenih ratnih zločina.

"General to zaslužuje. Zaslužuje podršku i poštovanje čitavog naroda Republike Srpske a i našeg zdravstvenog sustava", izjavio je jučer Đajić novinarima u Banjoj Luci. Kazao je kako su na Kliničkom centru u Banjoj Luci opetovano tražili dopuštenje za posjet Mladiću jer smatraju kako ga zatvorski liječnici u Scheveningenu neadekvatno tretiraju pa mu se zdravstveno stanje stoga pogoršava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogledajte video: Milorad Dodik za RTL Danas: 'Mi nismo slobodni u BiH, to nije naša zemlja, u njoj ne možemo ostati'

Tekst se nastavlja ispod oglasa