Kamera snimila nevjerojatan trenutak: Avion sletio na krov automobila nasred autoceste!

Mali zrakoplov je prisilno sletio i srušio se ravno na krov automobila na autocesti na Floridi u ponedjeljak, pokazuje nevjerojatna snimka s kamere iz drugog vozila.

Sve se dogodilo na međudržavnoj autocesti 95 u okrugu Brevard na Floridi. Prve informacije sugeriraju da je motor zrakoplova izgubio snagu pa je pilot pokušao sletjeti na cestu.

Vatrogasci su potvrdili da su u tom trenutku u zrakoplovu bile dvije osobe koje su prošle neozlijeđene, prenosi 2 News Oklahoma. Vozač (57) Toyote je lakše ozlijeđen te je prevezen u bolnicu.

Američka Nacionalna agencija za sigurnost prometa (NTSB) pokrenula je istragu nesreće.

Una avioneta se estrella contra un automóvil mientras aterrizaba en la Interestatal 9, en el condado de Brevard, Florida. pic.twitter.com/ZGlbeYsAJF — Radio SUCRE 700 AM (@radio_sucre700) December 10, 2025

