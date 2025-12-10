Kamera snimila nevjerojatan trenutak: Avion sletio na krov automobila nasred autoceste!
Vozač automobila je lakše ozlijeđen, dok su osobe iz zrakoplova prošle bez ozljeda
Mali zrakoplov je prisilno sletio i srušio se ravno na krov automobila na autocesti na Floridi u ponedjeljak, pokazuje nevjerojatna snimka s kamere iz drugog vozila.
Sve se dogodilo na međudržavnoj autocesti 95 u okrugu Brevard na Floridi. Prve informacije sugeriraju da je motor zrakoplova izgubio snagu pa je pilot pokušao sletjeti na cestu.
Vatrogasci su potvrdili da su u tom trenutku u zrakoplovu bile dvije osobe koje su prošle neozlijeđene, prenosi 2 News Oklahoma. Vozač (57) Toyote je lakše ozlijeđen te je prevezen u bolnicu.
Američka Nacionalna agencija za sigurnost prometa (NTSB) pokrenula je istragu nesreće.
