LET KRENUO PO ZLU /

Kamera snimila nevjerojatan trenutak: Avion sletio na krov automobila nasred autoceste!

Kamera snimila nevjerojatan trenutak: Avion sletio na krov automobila nasred autoceste!
Foto: Radio Sucre 700 Am/x, Screenshot

Vozač automobila je lakše ozlijeđen, dok su osobe iz zrakoplova prošle bez ozljeda

10.12.2025.
16:29
Dunja Stanković
Radio Sucre 700 Am/x, Screenshot
Mali zrakoplov je prisilno sletio i srušio se ravno na krov automobila na autocesti na Floridi u ponedjeljak, pokazuje nevjerojatna snimka s kamere iz drugog vozila. 

Sve se dogodilo na međudržavnoj autocesti 95 u okrugu Brevard na Floridi. Prve informacije sugeriraju da je motor zrakoplova izgubio snagu pa je pilot pokušao sletjeti na cestu.

Vatrogasci su potvrdili da su u tom trenutku u zrakoplovu bile dvije osobe koje su prošle neozlijeđene, prenosi 2 News Oklahoma. Vozač (57) Toyote je lakše ozlijeđen te je prevezen u bolnicu. 

Američka Nacionalna agencija za sigurnost prometa (NTSB) pokrenula je istragu nesreće. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nestao avion s 239 ljudi: Hoće li se ikada riješiti najveći zrakoplovni misterij?

ZrakoplovAutoAutocestaNesreća
