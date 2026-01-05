FREEMAIL
SIMPATIČNA FOTOGRAFIJA /

Na dalekom obiteljskom odmoru, Enes Vejzović neočekivano je naletio na kolegu sa seta

Na dalekom obiteljskom odmoru, Enes Vejzović neočekivano je naletio na kolegu sa seta
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Na obiteljskom odmoru na Tajlandu, poznati glumac Enes Vejzović neočekivano je sreo kolegu Filipa Juričića

5.1.2026.
15:17
Hot.hr
Sanjin Strukic/pixsell
Poznati glumac Enes Vejzović (48) trenutno uživa na odmoru na Tajlandu, a njegov boravak dobio je neočekivan i simpatičan trenutak – slučajan susret s kolegom Filipom Juričićem (44).

Njihovo putovanje započelo je u Bangkoku, gradu bogate povijesti i užurbanog ritma, gdje ih je posebno impresionirala Grand Palace palača i Hram Smaragdnog Bude. Nakon toga obitelj je nastavila put prema jugu, na popularni otok Phuket, poznat po predivnoj prirodi, tirkiznom moru i opuštenoj atmosferi.

Tamo ih je čekalo i ugodno iznenađenje – na Phuketu se u isto vrijeme odmarao i Filip Juričić. Kolege glumci ovjekovječili su susret zajedničkom fotografijom i iskoristili priliku za ugodno druženje izvan seta.

