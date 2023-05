New York Times je 3. svibnja objavio tekst u kojem se, između ostalog, govori o povezanosti srpske države s klanom Veljka Belivuka. Članak je podigao dosta prašine i odmah ga je komentirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je kazao kako je razumio poruku koja po njegovu razumijevanju glasi - "CIA te sprema, CIA te gleda." Sada se oglasio na to autor teksta Robert Worth, koji je za N1 rekao kako teško razumije takvu Vučićevu reakciju jer je, kaže, slične primjedbe čuo i na Bliskom istoku, uglavnom od neukih ljudi.

U razgovoru za N1 Robert Worth je pojasnio kako je uopće došao na ideju da piše o vezama Srbije i kriminalnog klana Veljka Belivuka.

'Mislim da je najšokantnije otkriće bilo to da je Belivukov klan ubijao ljude'

"Poslije uhićenja Belivukova klana 2021. bilo je nekih izvještaja o tome u Sjedinjenim Državama. Vrlo malo izvještaja. Više ih je bilo u Europi, a ja sam tada živio u Europi i vidio sam neke od njih. Počeo sam čitati izvještaje nekih uglavnom nezavisnih medija iz Srbije. Mislio sam da je to vrlo važna i zanimljiva priča. I zato sam odlučio da dođem i pišem o tome", istaknuo je pa dodao: "Mislim da je najšokantnije otkriće bilo to da je Belivukov klan ubijao ljude, da je zastrašivao ljude, radio užasne stvari, bio umiješan u trgovinu drogom. A ti ljudi su bili poznati. O njima je pisano godinama ranije. Također je objavljivano da su postojale veze između nekih od tih ljudi i dužnosnika. Činjenica da su oni to nastavili raditi i da ništa nije poduzeto do veljače 2021. je za mene veoma šokantna", nastavio je.

'Postoje snimke, transkripti sa suđenja...'

Worth navodi da je klan Veljka Belivuka bio virtualna ruka države.

"Postoje snimke, transkripti sa suđenja u ovom slučaju, iz kojih se vidi da su pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova bili u kontaktu s Belivukom i članovima njegova kriminalnog klana i izgleda da su se koordinirali s njima i podržavali ih. Naravno, nema dokaza da je predsjednik Srbije naređivao te akcije, ali je pravilno pretpostaviti da je on bio dio toga. On ima velike nadležnosti u Srbiji godinama, posebno u sigurnosnom sektoru od 2013. godine", rekao je Worth.

Rekao je i da nema dokaze o direktnim vezama Vučića i Belivukova klana.

"Zaista ne znam, ne mogu to reći. Nemam dokaze za to, niti sam vidio takve dokaze. To je pitanje za Ministarstvo unutarnjih poslova. Mnogi iz Ministarstva unutarnjih poslova bili su u kontaktu i koordinirali su se s Belivukovim klanom. Bilo bi čudno da se sve to događalo godinama, a da predsjednik toga nije bio svjestan", smatra Worth.

'Postoji mnogo suludih teorija zavjere, ali obično takve optužbe dolaze od neukih ljudi'

Odgovorio je i na Vučićeve optužbe da je tekst naručen i pisan u Beogradu.

"Prvo sam pomislio da je to neka šala. Mislim da predsjednik zna, a i New York Times je jučer izdao priopćenje u vezi s tim, da je ovo tekst na kome sam ja radio i koji sam ja napisao. Bilo kakva pretpostavka da je to bazirano na nečemu drugom nije točna", naglasio je. O Vučićevoj izjavi da je poruku razumio kao “CIA te sprema, CIA gleda” Worth kaže:

"Postoji mnogo suludih teorija zavjere. Ja sam proveo mnogo godina na Bliskom istoku i pisao sam o njemu. Tamo je bilo mnogo takvih teorija zavjere. Američki novinari su se morali naviknuti na to da im neki ljudi govore – ooo, ti mora da si iz CIA-e. Ali obično takve optužbe dolaze od neukih ljudi. Ja sam novinar i imam mnogo objavljenih tekstova i u New York Timesu i u drugim medijima. Tko god želi, može se u to uvjeriti."

'Od Vučića nikada nije dobio nikakv odgovor'

Odgovorio je i na pitanje je li pokušao stupiti u kontakt s Vučićem.

"Pokušao sam mnogo puta i na različite načine dobiti komentar predsjednika Vučića dok sam radio na ovom tekstu. Pokušao sam i prije nego što sam došao u Srbiju. Pokušao sam mnogo puta telefonom, porukama, mailovima dobiti predsjednikov kabinet. Pokušao sam mnogo puta i nakon što sam napustio Srbiju. Nikada nisam dobio bilo kakav odgovor", objasnio je. "Moj cilj je da kao novinar ukažem na činjenice, na ono što djeluje kao veza svijeta kriminala i državnih dužnosnika i da skrenem na to pažnju javnosti. Postoje neki ljudi, neke od njih sam i uključio u priču, koji su veoma zabrinuti da Vučićeva administracija ide u pravcu suprotnom od liberalnih društava i da u nekim oblastima nema poštovanja vladavine prava. To nije moja izjava. I Europska unija je objavljivala da ima problem s takvim pravcem Vučićeve politike. Mislim da je moja priča privukla još više pažnje na te činjenice, ali moja namjera nije da dajem bilo kakve političke izjave", odgovorio je na pitanje o namjeri pisanja svog teksta.