Masovna ubojstva koja su se prošlog tjedna dogodila u Srbiji snažno su odjeknula u cijeloj regiji pa i znatno šire, a posljedice krvavih pohoda dvaju mladih osoba ostavljaju duboke tragove u društvenoj zbilji susjedne zemlje. Naime, gotovo nadrealno izgleda što se sve pojavljuje u tamošnjem medijskom prostoru, gdje ratni zločinci iz Domovinskog rata moraliziraju o stravičnim činovima 13-godišnjaka i 21-godišnjaka, istovremeno zaboravljajući za što su sami odgovorni te pritom čak i kritiziraju Hrvate koji se, kako su kazali, 'jedini ne zgražaju nad tužnom sudbinom poginule djece'.

Brojni gafovi i ispadi

Ono što možda najviše čudi, poglavito one koji redovito ne prate javne nastupe tamošnjih državnih čelnika, jest to da u skandaloznim istupima prednjači sam predsjednik - Aleksandar Vučić. Čovjek je u svega nekoliko dana uspio nanizati nevjerojatnu količinu verbalnih gafova i ispada, a u što se mogu ubrojiti i otkrivanja informacija o maloljetnicima koje nikako nisu smjele dospjeti u javnost. A sve je 'začinio' i prikazivanjem neprimjerenog video sadržaja u televizijskoj emisiji kako bi otkrio što je motiviralo maloljetnog ubojicu na stravičan pohod u osnovnoj školi.

Oni koji mu nisu skloni u Srbiji, s pravom mu sada 'vade mast' i predbacuju taj javni salto mortale.

Sve je počelo Vučićevim obraćanjem na dan pokolja u osnovnoj školi na Vračaru. Dok je Srbija bila u potpunom šoku zbog ogromne tragedije u kojoj je ubijeno osam učenika i zaštitar, predsjednik je bez imalo pijeteta i poštovanja na koje je sam pozivao, iznio informacije koje jednostavno nije smio.

Predsjedniče, sve ste objelodanili'

"Koga su, predsjedniče, zanimala primanja roditelja dječaka koji je ubio osam svojih prijatelj? Nikoga! Ali, ste nam ih otkrili. Rekli ste nam i kakav je dosje njegovog oca. Javnosti je promaklo da dječak ima sestru. Vi ste nam to objelodanili. Kazali ste i koliko ima godina i u koju školu ide. Pozvali ste nas da čuvamo njenu sigurnost, a vi ste je prvi ugrozili. Kazali ste svima i na kojoj se klinici trenutno nalazi dječak, govorili ste o njegovim rezultatima u školi, spominjali zaljubljenost…

Na kraju, pročitali ste izveštaj liječnika o ozljedi dječaka, na satu glume 2021. godine, kada je, kako ste rekli, "dobio pljusku". To je strogo povjerljiv dokument i ne smije biti dan na uvid svekolikoj javnosti. Ni vama", prozivaju Vučića komentatori Nove.rs.

Novinar spomenute televizije ujedno je postavio pitanje nakon kojeg je Vučić nakratko zanijemio.

"Kažete da djeca ne gledaju televiziju. Biste li vi sada nešto drugačije napravili? Vi ste toj djeci pokazivali fotografije ubijenih ljudi, samljevenih ljudi i pričali o svemu tome. Mislite li da bi to moglo doprinijeti tome, biste li danas jednako postupili?", pitao je novinar Nove.rs, misleći na incident iz 2021. godine.

Vučić je ušutio pa nakon nekoliko trenutaka izustio:

"Ah... Nadao sam se da će biti malo pijeteta, da će postojati poštovanje prema žrtvama... Je li u toj školi sve napravljeno kako je potrebno? Ja ne vidim što je moglo drugačije. Što se tiče moje odgovornosti i prikazivanja fotografija, te fotografije su prikazane da se nikada takvo nešto ne bi ponovilo.

Govorio i o Kosovu

A osim što je roditelje dječaka ubojice nazvao "creme de la creme", Vučić nije propustio priliku da usred obraćanja o masakru u školi počne govoriti i o Kosovu. A pred kraj presice je uspio doći i do "bradatog čovjeka s muškim spolnim organom koji doji bebu".

"Moramo razgovarati o vrijednostima. Imate spomenik gdje je čovjek s bradom i muškim spolnim organom koji doji bebu, i mislite da je to vrhunac demokracije, pritom nemam ništa protiv ljudi različitih seksualnih orijentacija, i sam sam predložio da neko tko je gej bude predsjednik vlade tri puta, ali negdje neke granice moraju postojati", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije tu se nije zaustavio. Nakon novog masakra počeo je govoriti o smrtnoj kazni. Rekao je da mu je žao što je nekad bio protiv smrtne kazne te da je sada zatražio od vlade da je uvede. Dodao je da ni mali ni veliki monstrum (misleći na 13-godišnjeg i 21-godišnjeg ubojicu) neće više izaći na svjetlo dana.

Posebnu bruku Vučić je doživio pričom o majici 21-godišnjeg ubojice za koju je tvrdio da potvrđuje kako je štovatelj nacista i Hitlera.

"Pobio si ljude s majicom Heil Hitler, generacija 88! U Srbiji si našao svog hitlera, đubre jedno! Ovdje si se našao njemu diviti i ubijati ljude, njemu koji nam je pričinio toliko zla", rekao je Vučić.

Međutim, ubrzo su ga demantirali kako su tu majicu 2006. godine nosili maturanti Ekonomsko-trgovinske škole iz Sopota na ekskurziju u Španjolsku, Italiju i Francusku. Ipak, on se nije pokolebao.

"Nije Vučić ispao budala, nego ste vi ispali neznalice. Našli klinca 2001. godište da nosi majicu generacije 88. Kakve on ima veze s tom generacijom, ili sa Sopotom. Znate kako djeca to rade. Da bi podržavali Hitlera. ‘E moj deda je upravo napunio 88 godina‘. Pa kažu da je to baba napravila za dedu. Ali, to vam sve pokazuje, kada morate tako nategnuti priče da... To je kao ono da sam nosio pušku iznad Sarajeva. A ja sam to demantirao tisuću puta. Evo vidite, nosio sam stativ, nigdje puške nema", komentirao je Vučić.

Vučićevi mediji u akciji

U te sramotne slike koje dopiru iz Srbije odlično su se uklopili i tzv Vučićevi mediji koji su prosvjed koji je održan u ponedjeljak odlučiti srezati u korijenu šturo izvještavajući o njemu te odaslavši u javnost manipulativne fotografije da je odaziv bio slab. U Beogradu i nizu drugih gradova u Srbiji organiziran je prosvjed pod nazivom "Srbija protiv nasilja", a organizatori su procijenili da se okupilo oko 50.000 ljudi. No, ranije spomenuti mediji objavljivali su da je bilo nekoliko tisuća ljudi. Na kraju je Vučić kazao je je bilo najviše devet tisuća ljudi ujedno zamjerivši organizatorima održavanje prosvjeda u ovom 'osjetljivom trenutku'.

"Sve im se svelo na ukinite Happy TV i Pink i svi podnesite ostavke", rekao je Vučić u emisiji ‘Ćirilica‘ voditelja Milomira Marića na Happy TV-u u kojoj je na Vučićevo inzistiranje, prikazan i uznemirujući YouTube video koji je navodno gledao dječak ubojica.

‘‘On je bio pratitelj. Ovi mladići su to skinuli nakon nekog vremena. Teško je pronaći uzročnu vezu, ali nesumnjivo je da je dečak ubojica ovo gledao. Kako da reguliramo ovakve sadržaje u budućnosti? Ovi momci zarađuju veliki novac od toga. Moramo naći rješenje da zaštitimo djecu, ali nikad neću pristati na cenzuru‘‘, naglasio je Vučić u završnom činu svojih javnih eskapada posljednjih dana.

'Kad je kod nas Plenković ili Milanović glavna vijest 24 sata?'

No, uz sve ovo, ničim izazvan, opet je spomenuo i Hrvatsku.

“Zašto je Vučić prva vijest u Hrvatskoj cijeli dan? Evo vi recite, da ne moram ja. Kad je kod nas Plenković ili Milanović glavna vijest 24 sata? Nije ni pet minuta. Bit će da nešto dobro radim za ovu zemlju. Neće biti da su se baš toliko zabrinuli za sudbinu Srbije. Ja nemam ništa protiv toga i to me dodatno motivira”, rekao je srpski predsjednik.