Detalji horora u središtu Stockholma: Vozač autobusa smrti uhićen, najmanje troje mrtvih
Vozač autobusa je priveden, a otvorena je istraga o ubojstvu iz nehaja
Najmanje tri su osobe poginule i tri su ozlijeđene kada se u petak autobus zaletio u autobusnu postaju u središtu Stockholma, objavila je policija u prvom izvješću.
"Tri su osobe poginule u incidentu i proces identifikacije je u tijeku. Tri ozlijeđene osobe prevezene su u bolnicu", napisala je policija u priopćenju.
Glasnogovornik spasilačke službe Stockholma rekao je ranije da je stradalo šest osoba, no nije rekao koliko je od tih šest smrtno stradalo, a koliko je ozlijeđeno.
Otvorena istraga
Uzrok je još uvijek nepoznat, rekla je za AFP glasnogovornica policije Nadya Norton. "Istraga će morati utvrditi što se dogodilo. Prerano je za reći i ne želim nagađati", rekla je.
Prema švedskim medijima, čini se da se radilo o nesreći. Vozač autobusa je priveden, a otvorena je istraga o ubojstvu iz nehaja, što je standardni postupak, naglasili su.
"Moramo ga ispitati, a onda ćemo vidjeti hoće li biti pušten ili pritvoren", nastavila je Norton.
Autobus probio ljude na stanici
Do nesreće je došlo pored Kraljevskog tehnološkog fakulteta, rekla je policija. Premijer Ulf Kristersson izrazio je sućut pogođenima i njihovim obiteljima u poruci na X-u.
"Saznao sam tragičnu vijest da je nekoliko ljudi izgubilo živote i ozlijeđeno na autobusnoj postaji u središtu Stockholma", napisao je, dodajući da su njegove misli s pogođenima i njihovim obiteljima.
Svjedokinja, Michelle Mac Key, rekla je za novine Expressen da je izlazila iz drugog autobusa na mjestu nesreće. "Prešla sam cestu i vidjela autobus na kat koji je probio cijeli red ljudi koji su čekali na autobusnoj stanici", rekla je. Ljudi su vrištali i pokušavali pomoći ozlijeđenima. Rekla je da je vidjela ozlijeđene i mrtve ljude kako leže na tlu.
