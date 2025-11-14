FREEMAIL
'LJUDI SU VRIŠTALI' /

Detalji horora u središtu Stockholma: Vozač autobusa smrti uhićen, najmanje troje mrtvih

Detalji horora u središtu Stockholma: Vozač autobusa smrti uhićen, najmanje troje mrtvih
Foto: Claudio Bresciani/tt/shutterstock Editorial/profimedia

Vozač autobusa je priveden, a otvorena je istraga o ubojstvu iz nehaja

14.11.2025.
22:08
Hinadanas.hr
Claudio Bresciani/tt/shutterstock Editorial/profimedia
Najmanje tri su osobe poginule i tri su ozlijeđene kada se u petak autobus zaletio u autobusnu postaju u središtu Stockholma, objavila je policija u prvom izvješću.

"Tri su osobe poginule u incidentu i proces identifikacije je u tijeku. Tri ozlijeđene osobe prevezene su u bolnicu", napisala je policija u priopćenju.

Glasnogovornik spasilačke službe Stockholma rekao je ranije da je stradalo šest osoba, no nije rekao koliko je od tih šest smrtno stradalo, a koliko je ozlijeđeno.

Otvorena istraga

Uzrok je još uvijek nepoznat, rekla je za AFP glasnogovornica policije Nadya Norton. "Istraga će morati utvrditi što se dogodilo. Prerano je za reći i ne želim nagađati", rekla je.

Prema švedskim medijima, čini se da se radilo o nesreći. Vozač autobusa je priveden, a otvorena je istraga o ubojstvu iz nehaja, što je standardni postupak, naglasili su.

"Moramo ga ispitati, a onda ćemo vidjeti hoće li biti pušten ili pritvoren", nastavila je Norton.

Foto: Tt News Agency, Tt News Agency/alamy/profimedia
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

Autobus probio ljude na stanici

Do nesreće je došlo pored Kraljevskog tehnološkog fakulteta, rekla je policija. Premijer Ulf Kristersson izrazio je sućut pogođenima i njihovim obiteljima u poruci na X-u.

"Saznao sam tragičnu vijest da je nekoliko ljudi izgubilo živote i ozlijeđeno na autobusnoj postaji u središtu Stockholma", napisao je, dodajući da su njegove misli s pogođenima i njihovim obiteljima.

Svjedokinja, Michelle Mac Key, rekla je za novine Expressen da je izlazila iz drugog autobusa na mjestu nesreće. "Prešla sam cestu i vidjela autobus na kat koji je probio cijeli red ljudi koji su čekali na autobusnoj stanici", rekla je. Ljudi su vrištali i pokušavali pomoći ozlijeđenima. Rekla je da je vidjela ozlijeđene i mrtve ljude kako leže na tlu.

POGLEDAJTE VIDEO: Medvjed u tranzitu: Nakon napada u naseljima, sad je upao i na aerodrom

