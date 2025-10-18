STRAVIČNA NESREĆA /

Autobus udario u nasip i prevrnuo se, najmanje 15 mrtvih: 'Putnici su ispadali iz vozila'

Foto: X/screenshot

Prema zasad poznatim informacijama, među žrtvama je 11 žena i četiri muškarca

18.10.2025.
17:05
Hina
X/screenshot
Najmanje 15 putnika autobusa poginulo je u nesreći u sjeveroistočnoj brazilskoj saveznoj državi Pernambuco, pod nejasnim okolnostim, priopćila je u subotu policija.

Tragedija se dogodila kasno u petak kada je vozač autobusa u kojem se nalazilo 30 ljudi izgubio kontrolu nad vozilom, dodaje policija.

Prema Saceznojprometnoj policiji, autobus je prešao u suprotnu traku, udario u kamenje uz cestu, a zatim se sudario s pješčanim nasipom i prevrnuo. 

Putnici ispadali iz vozila 

Prema zasad poznatim informacijama, među žrtvama je 11 žena i četiri muškarca. Broj ozlijeđenih nije još potvrđen.

Vozač je lakše ozlijeđen i negativan je na alko test. Trenutačno se nalazi u policijskoj postaji. "Neki putnici su ispali iz vozila, što pokazuje da nisu koristili sigurnosne pojaseve", rekla je policija.

BrazilPrometna NesrećaAutobus
