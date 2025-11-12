FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAVIČNA NESREĆA /

Autobus se strovalio u provaliju duboku više od 200 metara: Najmanje 37 poginulih!

Autobus se strovalio u provaliju duboku više od 200 metara: Najmanje 37 poginulih!
×
Foto: Instagram/breaking911/screenshot

Potresne slike nesreće prikazuju autobus kako leži prevrnut uz rijeku

12.11.2025.
17:59
Tajana Gvardiol
Instagram/breaking911/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najmanje 37 ljudi je poginulo, a 24 je ozlijeđeno u stravičnoj nesreći autobusa u Peruu, piše The Sun. Vozilo se strovalilo niz gotovo 213 metara duboku provaliju u blizini Ocone u južnoj regiji Arequipa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Breaking911 (@breaking911)

Regionalni zdravstveni ravnatelj potvrdio je da je do sada broj poginulih 37 te rekao da je 24 ozlijeđenih, dok drugo izvješće navodi da je taj broj 26.

Sletio na 'opasnoj cesti'

Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice.

Autobus je vozio iz grada Chelo, koji graniči s Tihim oceanom u peruanskoj provinciji Caraveli, prema 250 milja udaljenom gradu Arequipi. Sletio je s ceste na dijelu južne autoceste koji je kategoriziran kao "opasan".

U veljači 2018. godine 35 ljudi je poginulo u autobusnoj nesreći na istom dijelu autoceste. Dok je mjesec dana prije toga 48 poginulo na dijelu ceste poznatom kao "vražja krivina".

POGLEDAJTE VIDEO: EU želi prepoloviti broj poginulih u prometu do 2030.: Ovo su strože mjere koje uvodi

Autobusna NesrećaAutobusPeru
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAVIČNA NESREĆA /
Autobus se strovalio u provaliju duboku više od 200 metara: Najmanje 37 poginulih!