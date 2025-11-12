Autobus se strovalio u provaliju duboku više od 200 metara: Najmanje 37 poginulih!

Najmanje 37 ljudi je poginulo, a 24 je ozlijeđeno u stravičnoj nesreći autobusa u Peruu, piše The Sun. Vozilo se strovalilo niz gotovo 213 metara duboku provaliju u blizini Ocone u južnoj regiji Arequipa.

Regionalni zdravstveni ravnatelj potvrdio je da je do sada broj poginulih 37 te rekao da je 24 ozlijeđenih, dok drugo izvješće navodi da je taj broj 26.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sletio na 'opasnoj cesti'

Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice.

Autobus je vozio iz grada Chelo, koji graniči s Tihim oceanom u peruanskoj provinciji Caraveli, prema 250 milja udaljenom gradu Arequipi. Sletio je s ceste na dijelu južne autoceste koji je kategoriziran kao "opasan".

U veljači 2018. godine 35 ljudi je poginulo u autobusnoj nesreći na istom dijelu autoceste. Dok je mjesec dana prije toga 48 poginulo na dijelu ceste poznatom kao "vražja krivina".

POGLEDAJTE VIDEO: EU želi prepoloviti broj poginulih u prometu do 2030.: Ovo su strože mjere koje uvodi