Kroatien Reisemagazin, internetska stranica koja se bavi predstavljanjem Hrvatske austrijskim turistima, objavila je kratak članak u kojem problematiziraju rast cijena na hrvatskoj obali. Pitali su svoje čitatelje smatraju li Hrvatsku i dalje jeftinom destinacijom.

Autori teksta kažu kako su tijekom lipnja putovali Dalmacijom i da su iz vlastitog iskustva primijetili da su cijene, posebno hrane i pića, značajno porasle. "Ponekad i za 20 do 30 posto", tvrdi se u članku.

"Poznanici su nam poslali gastronomsku ponudu iz Istre . Očekivano, porasle su i cijene na sjevernom Jadranu. No, pogotovo na dotad 'jeftinijem' jugu iznenadile su nas sličnosti u cijenama", pišu autori teksta.

Jučer je ministar financija Marko Primorac izjavio da porast cijena brine, a da nastavak takvih trendova može ozbiljno ugroziti i turističku sezonu i općenito gospodarstvo.

Ugrožena turistička sezona?

"Kada čujete koliko te cijene rastu to je nešto što je u svakom slučaju neprihvatljivo i moram priznati da me na neki način to i plaši. Strahujem od dugoročnih učinaka takvog porasta cijena", izjavio je Primorac nakon sjednice Vlade, odgovarajući i na pitanje o kuglici sladoleda, koja često košta i tri eura.

Ako cijene nastave rasti tom dinamikom, ustvrdio je Primorac, to je nešto što može ozbiljno ugroziti i turističku sezonu i općenito gospodarstvo.

Kada je riječ o turističkoj sezoni, a u kontekstu i ekonomske situacije u kojima se nalaze ključna tržišta, pa tako između ostalog i Njemačka koja je zapala u tehničku recesiju, Primorac je rekao da osobno "ima jednu bojazan u smislu ostvarenja dobrih rezultata, s obzirom na najave", ustvrdivši da su cijene doista previsoke.

"Ima li za to opravdanja, ja osobno sumnjam, ne želim ulaziti u pojedine sektore", izjavio je Primorac, podsjetivši i na Vladino subvencioniranje cijena energenata, kao i niže stope PDV-a na pojedine proizvode i usluge.