U noći s četvrtka na petak granatirana je najveća nuklearna elektrana u Europi, u Zaporižju u Ukrajini. Atomski fizičar Tonči Tadić za N1 komentirao je kolika je doista mogućnost nuklearnog rata.

"Ja sam do prije par dana čvrsto vjerovao da misle, ali sad u to nisam siguran. Samo kompletni idiot može narediti pucanje artiljerijom na nuklearku. Sad kažu da nisu gađali reaktor, teško da bi ga oštetili i da jesu, oni su građeni po modelu WWR, to su reaktori u betonskom oklopu, koji su zaštićeni od jedne granate. Problem je u tome što su oni gađali sve drugo. Silno me iživciralo to da bilo tko ide tući po bilo čemu oko nuklearki. Gađanje kontrolnog postrojenja je zabrinjavajuće. Koliki lumen moraš biti da radiš takvo nešto?", upitao je Tadić.

'Ne brine me ova faza rata...'

"Jako je upitno što oni zapravo žele postići time. Jednostavna logika kaže oduzeti Ukrajini opskrbu električnom energijom, pa ako zauzmu sve nukelarke, Ukrajina će ostati bez struje i što onda? Hoće li se Ukrajina prestati boriti? Ne, neće. Za ratna zbivanja struja iz nuklearke nije nužna. Time se postiže maltretiranje civilnog stanovništva, koje neće imati grijanja ni struje", rekao je Tadić.

Istaknuo je da ga brine jedna druga faza rata.

"Mene ne brine ova faza rata, nego ona faza kad postane očito da Rusija gubi rat i kad se bude morala povlačiti i kad iza sebe bude ostavljala štetu, i kad postoji mogućnost sumanutih poteza", rekao je Tadić.

'Putin nije paranoidni manijak kao Hitler'

Što se tiče prijetnji nuklearnim oružjem, Tadić je rekao da se njime "maše" samo u slučaju da nema drugih poteza na raspolaganju.

"To pokazuje paniku jer nisu očekivali ovakav odgovor Zapada i odgovor Ukrajinaca, koji će dovesti u pitanje sposobnost ruske vojske, o kojoj smo se naslušali nevjerojatnih mitova i legendi zadnjih 20 godina", rekao je Tadić, dodavši da o ispaljivanju nuklearne bojeve glave "nitko normalan ne razmišlja", jer to znači čitavu salvu s druge strane.

Katastrofalne posljedice nuklearne bombe

Objasnio je i što bi se dogodilo kada bi se ispalila samo jedna bojeva glava.

"Bojeve glave od otprilike sto kilotona, to bi značilo da je zbrisana, pretvorena u pustinju površina od kilometar i pol od centra eksplozije, tu nikakav jod ne pomaže. Znači da su potpuno sravnjene zgrade u krugu oko četiri kilometra od epicentra eksplozije. Ono što je strašnije da su u krugu od šest kilometara oko eksplozije svi ljudi i sva živa bića isparena, toplina je takva da čovjek naprosto nestane. Opekline trećeg stupnja su u krugu od sedam do osam kilometara, ali nitko vam ne može pomoći. Sve priče o jodu su potpuno besmislene, kad izađeš iz skloništa, sva voda je kontaminirana, sva hrana također. Samo netko jako zao, a ja smatram da Vladimir Putin nije paranoidni manijak kao Hitler, nego pokvareni gad i jako zao čovjek, može prijetiti nuklearnim ratom radi ruskih imperijalnih ambicija. To je jadan, jeftin blef na koji, na svu sreću, nitko na Zapadu nije nasjeo", rekao je Tadić.

