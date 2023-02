Južnu Tursku i sjeverozapadnu Siriju rano jutros pogdio je snažan potres magnitude 7.8, a ubrzo potom i naknadni potres magnitude 7.5 po Richteru. Poginulo je više od dvije tisuće ljudi, a čitavi dijelovi gradova su urušeni.

"Ovako jak potres kad pogodi temelj, sve se pomakne i dođe do pukotina, to su stvari koje se događaju u sekundama. Čim ima pukotinu i opterećenje u tri sekunde dođe do djelomičnog ili potpunog kolapsa što smo i vidjeli, te nevjerojatne snimke kako se kuće sruše u doslovno tri ili četiri sekunde", rekao je za Danas.hr meksički arhitekt Eric Velasco Ferrera koji je 2014. godine dobio nagradu Vladimir Nazor i Viktor Kovačić za najbolje arhitektonsko i urbanističko ostvarenje za osmišljavanje izgleda škole i vrtića na Kajzerici.

'Ostao sam paf kad sam to vidio'

Ferrera kaže kako je ono što se vidi na snimkama i fotografijama, manje-više riječ o zidanim konstrukcijama koje nisu dovoljno fleksibilne. Dodao je kako u konstrukciji postoje dvije čvrste sile koje opterećuju zgrade.

"Imamo vertikalne sile, to je sama zgrada beton i ploče i dogodi se da nadodamo još jedan kat što dodatno opterećuje kuću. Čim dođe do malog pomaka zemlje može doći do kolapsa. S druge strane imamo horizontalne sile što su vjetar i potres", kazao je.

Velasco Ferrera ističe da je u Turskoj riječ o kombinaciji horizontalne i vertikalne sile.

"To je nevjerojatno alarmantno da se takvo što dogodi. Ostao sam paf kad sam to vidio, meni je to jako strašno ali može se to dogoditi. Nažalost, uvijek dođe do tih problema kad se to projektira, ili se doda više opterećenja nego li je dozvoljeno ili nije dovoljno armirano ili je neka treća sila u pitanju", kazao je za Danas.hr.

Posljedice plitkih potresa puno veće na površini

A rukovoditeljica seizmološke službe RH, Ines Ivančić, za Dnevnik N1 televizije komentirala je razorni potres rekavši da je seizmička aktivnost na tom području trenutno još uvijek vrlo intenzivna te da će sasvim sigurno trajati još dosta dugo.

“Ovako jak potres zabilježen je zasigurno na svim seizmološkim postajama na Zemlji”, rekla je Ivančić dodavši da energija oslobođena ovim potresom 125 puta veća od one nakon petrinjskog potresa.

“Kada imate potres magnitude 7.8, tada se rasjedna ploha aktivira u duljini većoj od 200 km. To je veliko područje koje je pogođeno ovim potresom, zato su i posljedice tako velike”, dodala je.

Podsjetila je da su posljedice plitkih potresa puno veće na površini.

Arapska ploča gura Anatolijsku ploču

“Seizmo-tektonsko područje Turske je jedno specifično područje. Tamo postoji ta Anatolijska ploča koju gura Arapska ploča. S južne strane se nalazi Istočno-Anatolijski rasjed koji se upravo sada i aktivirao. On je dug 570 km. Rasjedi u Hrvatskoj su sasvim drugačijih karakteristika. Imamo tektonski sustav niza manjih ploha koji ne mogu izazvati tako velike potrese”, objasnila je Ivančić za N1.

Upitana koja je maksimalna magnituda potresa koja se može očekivati na našim područjima, Ivančić je kazala da se u sjeverozapadnoj Hrvatskoj procjenjuje dabi to moglo biti 6.5, dok je na obalnom području prema jugu maksimalna magnituda oko 7 ili nešto malo više.