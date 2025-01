Ante je Dalmaciju zamijenio Irskom, sada se želi vratiti: 'Sram me je...'

Ante T. (24) iz Dalmaciji prije dvije godine otišao u Irsku i ubrzo shvatio kako mu ta zemlja ne može ispuniti očekivanja, piše Fenix-magazin. Njegov odlazak nije bio primarno motiviran financijskim razlozima, već dijelom i obiteljskim okolnostima.

Ante je živio s majkom i očuhom s kojim nije imao skladan odnos, pa je odlučio započeti novi život u zemlji koju su mnogi Hrvati smatrali "novom obećanom zemljom", a mnogi je još uvijek takvom smatraju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ante je i u Hrvatskoj radio kao konobar i imao je solidnu plaću, pa je odlučio nastaviti istu profesiju u Irskoj. Isprva je sve izgledalo obećavajuće. Zaposlio se u jednom kafiću, ali ubrzo je shvatio kako stalni posao nije lako dobiti.

"Radio sam samo kad bi me pozvali", kaže Ante. "Kad je bilo više gostiju, zvali su me, ali kad nije bilo posla, ostajao sam kod kuće. Takva je bila i plaća, radio bih, dobro zarađivao, ali one dane kad me nisu trebali, nisam dobivao ništa", dodaje Ante.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U stanu s Afikancima

Ni sa smještajem nije bio nimalo zadovoljan. Živio je u stanu koji je dijelio s dvojicom Afrikanaca, jednim Nigerijcem i jednim Marokancem.

"Nije lako dijeliti životni prostor s dvojicom stranaca, iako nismo imali konkretnih problema. Jednostavno, te kulturne i životne razlike čine suživot izazovnim. Nažalost, nisam si mogao priuštiti traženje novog stana zbog financijskih razloga", objašnjava Ante.

Kad je sada za Božić kratko stigao vidjeti majku, Ante je shvatio kako konobari u Dalmaciji sada mjesečno zarađuju više nego što je on uspijevao uštedjeti radeći povremeno u Irskoj.

"Plaće su sada veće nego kad sam ja radio u Dalmaciji, a tijekom ljeta se u Dalmaciji ionako bolje zarađuje zbog napojnica", zaključuje Ante.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ante priznaje da bi se vratio odmah, no muči ga sram što bi njegovi prijatelji i okolina mogli pomisliti kako je među rijetkima koji nisu uspjeli u inozemstvu te da se doma vraća "ponižen".

"Još ću malo ostati u Irskoj, ali planiram se za Uskrs vratiti doma za stalno. Ovdje barem imam sam svoju sobu, a očuha ne moram ni viđati. Život u Irskoj, barem za nas strance, nije jednostavan. Možda nekome odgovara, ali puno njih se vraća", rekao je Ante.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vraćaju se i Slavonci

Kako kaže, najviše se Hrvata vraća u Slavoniju. O povratku Hrvata u domovini svjedoči i nogometni klub Croatia Fermoy koji je odjavio igranje velikog nogometa jer nemaju dovoljno igrača za odigravanje utakmica s 11 igrača.

Fermoy je inače gradić u okrugu Cork na jugu Irske, poznat po svojoj bogatoj povijesti i slikovitom okruženju uz rijeku Blackwater.

Mnogi Hrvati koji su se preselili u Fermoy rade u industrijama poput prehrambene proizvodnje, ugostiteljstva, logistike ili u obližnjim tvornicama i poduzećima. No, čini se kako se sad i oni vraćaju kući.

Povratak Hrvata iz Irske postaje sve češća pojava, unatoč velikom valu iseljavanja koji je započeo nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema dostupnim podatcima, tijekom prvih devet mjeseci 2024. godine, u Irsku je iselilo 526 hrvatskih državljana. Godine 2016. godine u Irsku se doselilo čak 5.312 Hrvata, dok je 2023. taj broj pao na 1.212, najmanje u posljednjih deset godina, piše fenix-magazin.

Ovaj trend smanjenja broja iseljenika iz Hrvatske u Irsku može se pripisati različitim čimbenicima, uključujući povećane troškove života u Irskoj, posebno u većim gradovima poput Dublina, te promjene na tržištu rada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, glavni razlog su veće plaće u Hrvatskoj i osjećaj da se radi u svojoj zemlji u kojoj Hrvat nije stranac kao u Irskoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Nenad Pokos otkrio zašto Irska više nije obećana zemlja za Hrvate