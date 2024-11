Demograf objasnio zašto Irska više nije obećana zemlja: 'Ovo su razlozi drastičnog pada'

Čini se kako Irska za Hrvate više nije obećana zemlja pa se drastično smanjuje broj iseljavanja u tu zemlju. U prvih devet mjeseci ove godine ondje je sreću potražilo nešto više od 500 Hrvata, a nekad je taj broj bio pet tisuća.

Demografi razloge vide u povećanju cijena najma te jeftinoj radnoj snazi iz drugih zemalja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, tijekom 2022. i 2023. iz Irske u Hrvatsku doselilo se 730 osoba. U posljednjih godinu dana zatvorile su se jedna od dvije trgovine s hrvatskim proizvodima u Dublinu te tri ugostiteljska objekta koja su vodili ili otvorili Hrvati.

Pokos objasnio razlog pada

O toj temi razgovarali smo s demografom Nenadom Pokosom. "Podaci iz irske statistike kazuju da se svega 526 hrvatskih državljana u prvih devet mjeseci ove godine iselilo u Irsku. To je drastičan pad u odnosu na prve godine kada je Hrvatska ušla u Europskoj uniji. Primjerice, 2016., u Irskoj je njihov, nazovimo ga OIB - po kome se zna koliki je bio broj doseljenih - iznosio 5.300. Završetkom ove godine, sasvim sigurno nećemo imati više od 700 tisuća iseljenih hrvatskih državljana u Irskoj", govori nam demograf.

"Do toga je došlo jer su se, pogotovo 2022. i 2023., mnogi Ukrajinci, njih više od sto tisuća, doselili u Irsku. Oni tamo obavljaju slične poslove kao Hrvati. Osim toga, posljednjih godina, od već ranije mnogobrojnih Indijaca i Brazilaca, počeli su znatno više doseljavati Pakistanci, Bangladešani, Filipinci, stanovnici Zimbabvea, JAR-a. To bi bili glavni razlozi, zbog toga je došlo do drastičnog pada", nastavlja Pokos.

"Stanovnici Hrvatske znatno su u posljednjih godina povećali životni standard, povećane su plaće. Mnoge hrvatske državljane to zadržava u Hrvatskoj. Osim toga, zbog nedostatka radne snage lakše je doći do posla nego ranije", dodaje Pokos.

Cijeli razgovor pogledajte u videu:

