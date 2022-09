Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je u Velikoj kremaljskoj palači potpisao dokumente kojima je pripojio četiri okupirane ukrajinske regije Rusiji, a prije potpisivanja dokumenata, Putin je održao govor u kojem se obrušio na zapadne zemlje, posebice na SAD.

U svojem je govoru Putin rekao da Zapad traži nove prilike da udari na Rusiju te da pokušava razbiti Rusiju na manje zemlje koje će se boriti jedna protiv druge. "Nisu sretni s idejom velike zemlje s prirodnim bogatstvima i ljudima koji nikada neće živjeti pod stranom represijom i spremni su učiniti sve da iskoriste neokolonijalni sustav da pljačkaju i da im čovječanstvo plaća. Imaju okrutan motiv i zato su agresivni prema nezavisnim zemljama i tradicionalnim vrijednostima", rekao je Putin.

Govor Vladimira Putina za Net.hr komentirao je vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović, koji je napomenuo da je ovaj Putinov govor izuzetno bitan.

"Ono što mogu reći je da je taj govor daleko važniji nego što sam mislio na početku, jer signalizira s jedne strane kompletno distanciranje Rusije od Zapada na određenoj civilizacijskoj razini. Ruski predsjednik kaže da nema nikakvog smisla niti komunicirati, niti nešto pokušavati. Čitav taj drugi dio, nabrojavanje grijeha zapadnih zemalja je poruka da, dok je on živ barem, neće biti nikakvog pokušaja normalizacije odnosa zato što to ne treba. Rusija odabire svoj razvojni put po njemu", rekao je Vidmarović

"Također, govori opet o multilateralizmu, stvaranju novog svijeta, čak je spomenuo novi antikolonijalizam i borbe zemalja trećeg svijeta, odnosno globalnog juga da se osamostale. On tu vidi Rusiju kao jedan od novih centara moći koji će pomoći tim zemljama da se osamostale i ojačaju", dodao je.

Zastrašujuć detalj

Vidmarović se osvrnuo na još jedan detalj iz govora. "Ima još jedan detalj koji je malo zastrašujuć: spomenuo je Hirošimu i Nagasaki i onako ležerno rekao da su upravo Amerikanci ti koji su stvorili presedan. Sada samo možemo nagađati, kada je rekao presedan, koji presedan?", kaže Vidmarović.

Na pitanje što je Putin htio poručiti zapadnim zemljama kada ih je prozvao vazalima SAD-a, Vidmarović govori da jer to stara teza. "Tu nije ništa novo, ali je u kontekstu svega ovog u ovaj govor zapakirao sve ono što on i ruske elite misle o Zapadu i to je sada samo jedna od teza zašto se Rusija mora odmaknuti od Zapada, zašto uopće nema potrebe za komunikacijom i zašto treba pomagati sagraditi taj novi multilateralni svijet, u kojem nema zapadnih vazala, u kojem zemlje tog globalnog juga se pokušavaju osamostaliti", kaže Vidmarović.

Na pitanje kako komentira Putinov poziv Ukrajini da položi oružje, Vidmarović odgovara da to vidi kao prijetnju daljnje eskalacije.

"To vidim kao prikrivenu prijetnju daljnjom eskalacijom konvencionalnim ratom, pokušaj da se Donbas proširi na administrativne granice, zauzimanje, invazija, protuudar na kompletni teritorij koji su Ukrajinci uspjeli osloboditi. Bilo je prije 24-og razgovora o tome da treba razgovarati, ali onda je uslijedila invazija. Mislim da i ovo sada, da se sjedne za stol pregovora, zapravo signalizira daljnju eskalaciju", zaključio je Branimir Vidmarović u razgovoru za Net.hr.