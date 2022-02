Iako se prošloga tjedna činilo da je popustila napetost oko Ukrajine nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio povlačenje dijela vojnih snaga nagomilanih uz granicu, ovaj tjedan je započeo novom, još opasnijom eskalacijom krize. Rusija je u ponedjeljak priznala dvije separatističke proruske regije na istoku Ukrajine - Lugansk i Donjeck (zajedničkog naziva Donbas) te ondje poslao vojsku da "održava mir". Zapad je žestoko osudio taj čin, Kina je izrazila zabrinutost, Ujedinjeni narodi također. Europska unija i SAD najavili su uvođenje još težih ekonomskih sankcija Rusiji. Ukratko, situacija na istoku Ukrajine eksplozivnija nego prethodnih tjedana.

'Putinove poruke su zloslutne'

Je li odluka Rusije da prizna odmetnute ukrajinske pokrajine bila očekivana te slijedi li otvoreni rat, upitali smo bivšeg hrvatskog veleposlanika u Moskvi i vanjskopolitičkog analitičara Božu Kovačevića. Ovo je nedvojbeno akt agresije - rekao je na početku.

"Odluka je bila očekivana i najavljena odlukom ruskog parlamenta. To je korak prema daljnjoj eskalaciji sukoba. Ukrajina je možda imala bolju priliku da oslobodi te teritorije dok ruska vojska nije ušla ondje. U svakom slučaju, Rusija je sada izgubila mogućnost postizanja diplomatskog rješenja. Sporazum iz Minska je bio nepovoljan za Ukrajinu, a povoljan za Rusiju, a sada je Rusija sebi zapravo onemogućila da se dalje poziva na ostvarenje odredaba tog sporazuma", objasnio je Kovačević.

Iz govora predsjednika Putina vidjelo se, kaže, da on ne priznaje ukrajinsku državu. "On ne priznaje niti pravo Ukrajincima da mogu imati državu. To su zloslutne poruke", dodao je.

Rusija propustila priliku

Kovačevića smo upitali koji je sada Putinov cilj i može li nakon slanja vojske u Donbas uopće dobiti jamstva da Ukrajina neće ući u NATO. Od početka krize Putin je to isticao kao glavni ruski cilj.

"Nakon ovoga Putin više ne može dobiti garancije za takvo što. On je propustio priliku da razgovara sa Zapadom o temama koje je Rusija nakon 20 godina uspjela staviti na dnevni red (daljnje (ne)širenje NATO-a na istok, nap.a.). To je bila prilika da se pregovorima postignu neki ciljevi. Ovakvom odlukom produbljeno je nepovjerenje i gotovo isključena mogućnost da Rusija svoje strateške ciljeve ostvari pregovorima sa Zapadom", rekao je.

U svakom slučaju, nastavlja se igra živaca između Putina i Zapada u kojoj je, smatra Kovačević, ruski predsjednik prvi izgubio živce.

"Ta igra živaca već se dugo vodi, ali ovim činom, odnosno njegovim obrazloženjem, Putin je pokazao da je izgubio živce. Moglo bi se reći da je ostvario neku taktičku prednost, ali u strateškom pogledu ovo je za Rusiju štetna odluka", kazao je Kovačević.

