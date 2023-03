Nakon incidenta na Crnom moru, gdje je pri susretu ruskih borbenih zrakoplova i američkog drona došlo do oštećenja drona, zbog čega je morao biti oboren, Amerikanci su sada objavili i dio snimke koja prikazuje što se točno dogodilo, a koja baca potpuno novo svjetlo na ruske tvrdnje kako nije došlo do kontakta te kako je dron oštećen jer se njime navodno 'oštro manevriralo'.

Snimku je prokomentirao vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić, koji je već ranije za Net.hr rekao kako očekuje da će Amerikanci objaviti snimku te da je bila u pitanju otvorena provokacija od strane Rusije.

"Ovo je ekspresno objavljivanje dijela snimke. Amerikanci su malo ubrzali, jer su shvatili da Rusi svima mažu oči", kaže Avdagić. "Vidljivo je ono što sam otprilike očekivao i što je bilo rečeno s američke strane. Amerikanci su morali biti korektni i reći što se dogodilo, jer je došlo do prozivanja", pojašnjava.

Promjena pristupa

"Napadi prema američkoj strani trajali su pola sata, to je agresivno ponašanje i govori da je situacija ozbiljna. Oni nisu letjeli uz dron, što je samo po sebi dosta riskantno, oni su letjeli oko, ispod i iznad u očitoj namjeri, ne samo da ometaju dron, nego i da ga sruše", nastavlja Avdagić, ali napominje kako ne treba očekivati da će Amerikanci sada radi osvete srušiti neki ruski zrakoplov.

"Ali, da će promijeniti pristup, to je sigurno. Da će dronovi u međunarodnom zračnom prostoru imati borbenu pratnju i da će ruska strana morati biti svjesna da će u tom slučaju riskirati vatreni okršaj", naglašava.

Svima treba biti jasno, nastavlja Avdagić, Crno more je more čak tri NATO članice. Bilo kakvo posezanje za tim prostorom, pogotovo međunarodnim, potpuno je neprikladno od strane Rusije.

"Ovo je bilo namjerno. Namjerno se pokušavalo oštetiti ili srušiti dron. U jednom momentu vidljivo je da je dron oštećen, što su američke snage od početka tvrdile, a ruski veleposlanik u Washingtonu je rekao da nije bilo kontakta te da su Rusi profesionalno postupali. Rusima nije problem lagati čitavoj međunarodnoj javnosti. A kada vam stalna članica Vijeća sigurnosti i nuklearna sila može tako lagati, onda to veliki problem", upozorava Avdagić.

Slučaj na Jadranu

Pojašnjava da, za razliku od američkih snaga - koje dolaze tamo gdje su pozvane - Rusi imaju tendenciju dolaziti i tamo gdje nisu pozvani. Podsjeća na slučaj iz kolovoza prošle godine, kada su ruski ratni brodovi i podmornice ušli u Jadransko more.

"Svi se pitaju zašto su Amerikanci negdje, ali nitko ne komentira kada se Rusi negdje pojavljuju bez pozivanja. Prije mjesec dana, Rusi su slali strateške bombardere do granice s Aljaskom. Nije ovo nešto što Amerikanci provociraju. Živimo u vrlo složenom svijetu, a NATO članice kao male zemlje trebaju podršku Amerikanaca i oni su vrlo dobrodošli, pogotovo u onim zemljama koje graniče s Rusijom, bilo kopnom bilo da ih dijeli more", pojašnjava Avdagić.

Susreti i presretanja u međunarodnom prostoru nisu nikakva novost. Samo prošle godine bilo ih je 570. Međutim, postoji način kako se takva presretanja odvijaju bez da izazovu incident.

Korak dalje

"Postoji suvereni zračni prostor neke zemlje i između je međunarodni prostor. Međutim, tu postoji i jedan prostor koji se zove indentifikacijska zona. Recimo da je američki dron bio u identifikacijskoj zoni. Druga strana šalje u susret svoje zrakoplove kako bi vidjela o čemu se radi. Normalno bi bilo da avioni dođu, uoče da je u pitanju bespilotna letjelica, javljaju u zapovjedništvo i dobivaju naredbu što će činiti. Inače se letjelicu upozorava da se nalazi u blizini zračnog prostora, ali i u slučaju drona postoji linija komunikacije", kaže Avdagić, napominjući kako američki dron čak i nije letio prema ruskom zračnom prostoru, već unutar redovitih postupanja, što američka strana obavlja već mjesecima.

"Nije to neobično ni ruskoj strani, ali sada su otišli korak dalje. Teško je analizirati je li se to netko htio poigrati ili je kontakt doista bio slučajan, to može ostati otvoreno pitanje, ali očigledno je da se dron htjelo oštetiti na ovaj ili onaj način", zaključuje Avdagić.