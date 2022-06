Geopolitički analitičar Vlatko Cvrtila na televiziji N1 komentirao je summit NATO saveza u Madridu te najavu da će NATO povećati broj vojnika u Europi na više od 300 tisuća. On smatra da ulazimo u “novu verziju hladnog rata”.

“Imamo jasno postavljene dvije strane koje nisu suprotstavljene samo vojno i strateški, već i ideološki. Imamo i jasnu granicu koju možemo crtati u europskom prostoru. Sada je puno neizvjesnosti i teško je predvidjeti što će se događati u Ukrajini. Rusija je došla do statusa neprijatelja koji silom mijenja međunarodni poredak”, rekao je Cvrtila.

'Milanović je na svoj način postigao cilj'

Dodao je da se NATO ''pretvorio u ono što je njegova izvorna funkcija - obrambeni savez''.

Komentirao je sudjelovanje predsjednika RH Zorana Milanovića u Madridu.

“On je izazvao pozornost kada je rekao da neće podržati ulazak Švedske i Finske, a to je povezao sa situacijom u BiH. On je stavio tu temu na dnevni red”, rekao je Cvrtila te ustvrdio da je Milanović na svoj način doveo do postizanja cilja.

“Ključno je da predsjednik i Vlada rade u korist Hrvata u BiH, to je njihova ustavna obaveza”, kaže Cvrtila.

'Ovo je nepovoljna situacija za Rusiju'

Također je rekao da Turska nikada nije osporavala ičiji ulazak u NATO.

“Prije nego što je Erdogan izašao sa svojim stavom, turska diplomacija u Bruxellesu je davala naznake da niti sada neće biti protivnik ulasku Švedske i Finske u NATO. Bilo je samo pitanje zbog čega Erdogan to radi. SAD je sada ponovo odmrznuo ugovor o isporuci borbenih aviona”, kazao je.

Komentirajući Putinov odgovor na pristupanje Finske i Švedske NATO savezu, Cvrtila je rekao da je Putin u svojim kalkulacijama računao na nejedinstvo Zapada, ali da je izazvao nešto čemu se nitko nije nadao.

''Pristupanje Finske i Švedske je nepovoljna situacija za Rusiju koje se on pribojavao, a to je puno važnije za njegovu sigurnost od Ukrajine. Bilo je već dosta incidenata u Baltičkom krugu. Kada gledamo blokadu prijevoza roba u Kalinjingrad, EU je sama išla prema deeskalaciji”, kazao je Cvrtila na N1.