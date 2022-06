NATO će pozvati Švedsku i Finsku da postanu njegove članice, stoji u izjavi tog saveza sa skupa u Madridu. U priopćenju stoji kako će pristupanje dviju država učiniti "saveznike" i "euroatlantsko područje" sigurnijima, a NATO "jačim". U njemu se Rusiju opisuje kao "najznačajniju i izravnu prijetnju sigurnosti saveznika".

Savez je obećao daljnju pomoć Kijevu i dogovorio paket podrške u modernizaciji obrambenog sektora Ukrajine.

NATO je u isto vrijeme odlučio značajno ojačati svoje obrambene kapacitete. Navodi se slanje dodatnih "borbeno spremnih snaga na istočno krilo" koje će borbene grupe povećati na jedinice veličine brigada te jačanje tamošnjeg zapovjedništva.

U izjavi se Kina spominje kao izazov za interese, sigurnost i vrijednosti NATO-a jer je riječ o državi koja pokušava potkopati međunarodni poredak temeljen na pravilima.

U nastavku izdvajamo najzanimljivije dijelove današnjeg NATO-vog priopćenja:

Predanost Washingtonskom ugovoru i članku 5.

"Mi, šefovi država i vlada Sjevernoatlantskog saveza, okupili smo se u Madridu dok se rat vratio na europski kontinent. Suočavamo se s kritičnim vremenom za našu sigurnost i međunarodni mir i stabilnost. Stojimo zajedno u jedinstvu i solidarnosti i ponovno potvrđujemo trajnu transatlantsku vezu između naših naroda. NATO je obrambeni savez i ne predstavlja prijetnju nijednoj zemlji. NATO ostaje temelj naše kolektivne obrane i ključni forum za sigurnosne konzultacije i odluke među saveznicima. Naša predanost Washingtonskom ugovoru, uključujući članak 5, je željezna. U ovom radikalno promijenjenom sigurnosnom okruženju, ovaj samit označava prekretnicu u jačanju našeg Saveza i ubrzanju njegove prilagodbe."

'Rusija mora odmah prekinuti rat'

"Najoštrije osuđujemo ruski agresivni rat protiv Ukrajine. Rusija snosi punu odgovornost za ovu humanitarnu katastrofu. Rusija je također namjerno pogoršala prehrambenu i energetsku krizu, pogađajući milijarde ljudi diljem svijeta, uključujući i svoje vojne akcije. Saveznici blisko surađuju kako bi podržali međunarodne napore za omogućavanje izvoza ukrajinskog žitarica i za ublažavanje globalne krize s hranom. Nastavit ćemo se suprotstavljati ruskim lažima i odbacivati ​​njezinu neodgovornu retoriku. Rusija mora odmah prekinuti ovaj rat i povući se iz Ukrajine. Bjelorusija mora okončati svoje suučesništvo u ovom ratu.

Ruska Federacija je najznačajnija i izravna prijetnja sigurnosti saveznika te miru i stabilnosti u euroatlantskom području. Terorizam, u svim svojim oblicima i manifestacijama, i dalje predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti našeg stanovništva, te međunarodnoj stabilnosti i prosperitetu. Kategorički odbacujemo i najoštrije osuđujemo terorizam. Odlučno i solidarno, saveznici će se nastaviti suprotstavljati ruskim prijetnjama i odgovarati na njezina neprijateljska djelovanja i boriti se protiv terorizma, na način sukladan međunarodnom pravu."

Nepokolebljiva potpora ukrajinskoj neovisnosti

"Srdačno pozdravljamo sudjelovanje predsjednika Zelenskog na ovom samitu. Potpuno smo solidarni s vladom i narodom Ukrajine u herojskoj obrani svoje zemlje. Ponavljamo našu nepokolebljivu potporu ukrajinskoj neovisnosti, suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti unutar njezinih međunarodno priznatih granica koje se protežu na njezine teritorijalne vode. U potpunosti podržavamo inherentno pravo Ukrajine na samoobranu i odabir vlastitih sigurnosnih aranžmana. Pozdravljamo napore svih saveznika uključenih u pružanje potpore Ukrajini. Adekvatno ćemo im pomoći, prepoznajući njihovu specifičnu situaciju."

NATO u svom priopćenju predstavlja i odluke koje su donešene na ovogodišnjem samitu:

Novi strateški koncept

"Nastavit ćemo i dalje pojačavati političku i praktičnu potporu našem bliskom partneru Ukrajini dok ona nastavlja braniti svoj suverenitet i teritorijalni integritet od ruske agresije. Zajedno s Ukrajinom odlučili smo se za pojačani paket podrške. To će ubrzati isporuku nesmrtonosne obrambene opreme, poboljšati kibernetičku obranu i otpornost Ukrajine i podržati modernizaciju njezina obrambenog sektora u tranziciji radi jačanja dugoročne interoperabilnosti. Dugoročno, pomoći ćemo Ukrajini i podržati napore na njezinom putu poslijeratne obnove i reformi.

Obrana savezničkog teritorija

NATO će nastaviti štititi naše stanovništvo i braniti svaki pedalj savezničkog teritorija u svakom trenutku. Značajno ćemo dugoročno ojačati naše odvraćanje i obranu kako bismo osigurali sigurnost i obranu svih saveznika. Saveznici su se obvezali razmjestiti dodatne robusne borbeno spremne snage na našem istočnom krilu, kako bi se postojeće borbene skupine povećale do veličine brigade, gdje i kada je to potrebno. Unaprijedit ćemo naše vježbe kolektivne obrane kako bismo bili spremni za operacije u više domena i visokog intenziteta te osigurali pojačanje bilo kojeg saveznika u kratkom roku. To će pomoći u sprječavanju bilo kakve agresije na teritorij NATO-a uskraćivanjem bilo kakvog potencijalnog protivnika u ostvarivanju njegovih ciljeva.

Jača suradnja s azijsko-pacifičkim partnerima

Sastali smo se ovdje u Madridu s mnogim NATO-ovim partnerima. Imali smo vrijedne razmjene s šefovima država i vlada Australije, Finske, Gruzije, Japana, Republike Koreje, Novog Zelanda, Švedske i Ukrajine, kao i s predsjednikom Europskog vijeća i predsjednikom Europske komisije. Pozdravili smo angažmane s ministrima vanjskih poslova Jordana i Mauritanije, kao i ministrom obrane Bosne i Hercegovine.

Uzimajući u obzir našu neviđenu razinu suradnje s Europskom unijom, nastavit ćemo dalje jačati naše strateško partnerstvo u duhu pune međusobne otvorenosti. Sudjelovanje naših partnera iz azijsko-pacifičke regije, uz ostale partnere, pokazalo je vrijednost naše suradnje u rješavanju zajedničkih sigurnosnih izazova.

Nove mjere podrške za BiH, Gruziju i Moldaviju

U svjetlu promijenjenog sigurnosnog okruženja u Europi, odlučili smo se za nove mjere za jačanje prilagođene političke i praktične podrške partnerima, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Gruziju i Republiku Moldaviju. Radit ćemo s njima na izgradnji njihovog integriteta i otpornosti, razvoju sposobnosti i održavanju njihove političke neovisnosti. Također ćemo pojačati našu podršku u izgradnji kapaciteta partnerima s juga.

Danas smo odlučili pozvati Finsku i Švedsku da postanu članice NATO-a, te dogovorili potpisivanje pristupnih protokola. Pozdravljamo sklapanje trilateralnog memoranduma između Türkiye, Finske i Švedske. Pristupanje Finske i Švedske učinit će ih sigurnijima, NATO jačim, a euroatlantski prostor sigurnijim2, stoji, između ostalog, u priopćenju.