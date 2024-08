Brnabić cinično odbrusila na pitanja o Severini: 'Neću moći spavati'

Predsjednica Skupštine Srbije i bivša srbijanska premijerka Ana Brnabić komentirala je nedavno zadržavanje hrvatske pjevačice Severine na graničnom prijelazu Bajakovo zbog njezinih ranijih izjava.

Brnabić je za Pink televiziju rekla da su policajci htjeli čuti što pjevačica misli o litiju te njezin stav o Srebrenici.

Cinično je odbrusila na Severininu raniju izjavu da neće doći u Srbiju dok je tamo na vlasti aktualni predsjednik Aleksandar Vučić. "Jako mi je žao što Severina neće doći u Srbiju, što bi ona rekla, 'dok je diktator Aleksandar Vučić na vlasti', neću moći spavati", prokomentirala je Brnabić.

Prozvala je srpske političare u opoziciji koji su pjevačici dali podršku.

Sam je Vučić ranije ocijenio Severinino zadržavanje na granici nepotrebnim i glupim potezom i najavio da će je maknuti s popisa takozvanih počinitelja verbalnih delikata.

"Sačuvaj me Bože da vodim državu u kojoj će hapsiti svakoga tko sluša Thompsonove pjesme. Sačuvaj me Bože one države koja mrzi Baju Malog Knindžu. Pustite ih sve, i Selmu Bajrami", govorio je srpski predsjednik početkom tjedna.

Epilog je to skandala u kojem je pjevačica sate provela na granici zbog izjava koje tamošnjoj vlasti nisu bile po volji. Severinina odvjetnica Jasminka Biloš u telefonskom nam je razgovoru ranije rekla da pjevačica ostaje pri svom stavu te da zadržavanje na granici smatra maltretiranjem i zastrašivanjem.

"Na ispitivanju su mi bez suvišnih pojašnjenja krenuli postavljati pitanja što mislim o Srebrenici, Oluji, zašto sam podržala demonstracije protiv iskapanja litija i napisala da je to Srbija koju volim. Dotakli su se i Jasenovca, a došli su i do Tuđmana. Treba li reći da mi je policajac, u 30-im godinama, stalno pokušavao objasniti da samo radi svoj posao, jer sam ja javna osoba i imam društveni utjecaj pa eto… Na to sam mu rekla da će tek vidjeti taj utjecaj kad sutra sve objavim što me ispitivao i kad svi mediji prenesu", početkom tjedna ispričala je Severina.

"Jadan je stalno izlazio tijekom ispitivanja, jer ga je netko zvrcao na telefon, valjda mu davao daljnje upute, pa se ovaj vraćao s novim i novim pitanjima. Pitanjima na koja obično povjesničari daju odgovore. Kad su me pitali oko Srebrenice, policajac mi je rekao kako je morao guglati što sam govorila dok se vozio prema granici", kazala je pjevačica koja je, kaže, u jednom trenutku odlučila "prekinuti tu agoniju", nije htjela odgovarati na više pitanja i zatražila da joj vrate dokumente.

