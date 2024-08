Severinu skinuli sa srpske 'crne' liste, njezina odvjetnica: 'Ona ostaje pri svom stavu'

O hrvatskom špijunu iz Srbije više ni riječi, ali zato rado govore o Severini Vučković. Tamošnji ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da hrvatska pjevačica više neće biti na crnom popisu takozvanih počinitelja verbalnih delikata.

"Ako je Severina bila na popisu, ako je Barjaktarević na popisu, neće više biti… Ona, još jedna pjevačica i ja ne znam da li još netko ima na popisu u policiji i to je to", kazao je Dačić.

Ovaj potez stiže nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije ocijenio Severinino zadržavanje na granici nepotrebnim i glupim potezom, te najavio da će je maknuti s popisa, zajedeno s bosanskohercegovačkom pjevačicom Selmom Bajrami kojoj je ulazak u zemlju zabranjen.

"Sačuvaj me Bože da vodim državu u kojoj će hapsiti svakoga tko sluša Thompsonove pjesme. Sačuvaj me Bože one države koja mrzi Baju Malog Knindžu. Pustite ih sve, i Selmu Bajrami", početkom tjedna prokomentirao je Vučić.

'Severina ostaje pri svom stavu'

Za komentar smo pitali i Severininu odvjetnicu Jasminku Biloš. Ona nam je u telefonskom razgovoru rekla da pjevačica ostaje pri svojem stavu o cijelom događaju. Zadržavanje na granici smatra maltretiranjem i zastrašivanjem, a njezino spominjanje u Srbiji ni danas ne prestaje.

"Nažalost, u Srbiji se više kuka za Severinom nego za jednim Srbinom koji je uhićen ili stradao. Ma nek je živa i zdrava Severina, to je sve super", kazao je srbijanski premijer Miloš Vučević.

Aleksandar Vučić izbjegao je danas neugodnu temu oko Severine te se posvetio gorućem pitanju. Mutni projekt rudarenja litija nailazi na masovno i žestoko protivljenje. Kako bi osigurao nastavak projekta, Vučić ulazi u ozbiljnije manevriranje - tako je u Palači pravde okupio znanstvenu zajednicu i poručio da je odluka na njima.

"Imam još strahova, ja još imam bojazan od različitih stvari iako znam da nije moguće da sve saznamo unaprijed i da svaki takav projekt otvara teškoće", tvrdi Vučić.

Sve će ovo vjerojatno biti i tema razgovora s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, koji u Srbiju stiže u dvodnevni posjet.