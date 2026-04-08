Iran tvrdi: 'Prekršene su tri od 10 točaka prijedloga! Ovako su pregovori nerazumni'

Mohamad Baker Kalibaf, ⁠predsjednik iranskog parlamenta koji bi trebao sudjelovati u pregovorima o prekidu vatre sa SAD-om, kazao je u srijedu da su već prekršene tri točke iranskog prijedloga od deset načela, dodajući da su u takvoj situaciji pregovori "nerazumni".

Kalibaf je u objavi na X-u rekao da to uključuje kršenje prekida vatre u Libanonu, ulazak drona u iranski zračni prostor i nijekanje iranskog prava na obogaćivanje uranija.

"Održiva osnova za pregovore" koju je opisao američki predsjednik Donald Trump prilikom objave primirja u utorak navečer "otvoreno je i jasno prekršena, čak i prije početka pregovora", naglasio je, dodajući da su "u takvoj situaciji bilateralno primirje ili pregovori nerazumni".

Iran i SAD dogovorili su dvotjednu pauzu u borbama i privremeno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca u okviru posljednjeg dogovora kako bi se spriječilo masovno uništenje kojim je prijetio Trump.

Izravni razgovori između SAD-a i Irana trebali bi se održati u subotu u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, rekla je u srijedu Bijela kuća, nakon najave prekida vatre.

Vance će predvoditi američko izaslanstvo

Američki predsjednik šalje izaslanstvo koje će voditi potpredsjednik JD Vance, uz posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt u Washingtonu.

Prvi razgovori trebali bi se održati u subotu ujutro po lokalnom vremenu i "znamo da se veselimo tim sastancima uživo", rekla je Leavitt.

Pakistanski izvori rekli su da će Kalibaf otputovati u Islamabad zajedno s ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčhijem.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif prethodno je pozvao delegacije iz SAD-a i Irana na razgovore kako bi raspravljali o rješenju zaljevskog sukoba koji je sada u drugom mjesecu.

Prema pakistanskim izvorima, predstavnici Saudijske Arabije, Turske i Egipta također bi mogli sudjelovati u pregovorima.

Sporazum su pohvalili čelnici diljem svijeta, pozivajući istovremeno i na oprez, ali i dalje postoji zabrinutost zbog situacije u Libanonu gdje se nastavljaju napadi Izraela uz veliki broj žrtava.

