Promjene u društvu, tehnološki napredak, klimatske promjene i hladni rat u Europi kontinuirano transformiraju svijet u kojem živimo. Jedno je sigurno – važno je razmišljati o budućnosti, ali i preispitati općeprihvaćene pretpostavke i dati "prostora" novim idejama i perspektivama.

Nevjerojatna saznanja o budućnosti, geopolitičkim promjenama i utjecaju Azije na Zapad ispričao je na Weekend Media Festival Kishore Mahbubani, singapurski diplomat, bivši predsjednik Vijeća sigurnosti UN-a i stručnjak za međunarodne odnosne na panelu 'Je li (se) zapad izgubio?“.

Zašto je Singapur najbogatija zemlja svijeta?

Mahbubani je na primjeru Singapura, najbogatije zemlje na svijetu, prikazao rapidni napredak Azije i njezinih regija. Riječ je o zemlji koja nema svojih prirodnih resursa, čak ni vodu, a koja je zbog svoje raznolikosti i uspjela ostvariti zadivljujući rast u posljednjih 40 godina.

"Meritokracija – u Singapuru selektiramo najbolje stručnjaka za rad u različitim institucijama – od vlade i drugih državnih tijela pa sve do zdravstvenih, obrazovnih i drugih sustava. Drugo je pragmatizam odnosno razmišljanje da bez obzira s kojim problemom se Singapur susreo, netko se negdje već susreo s tim istim problemom, a onda samo treba pronaći to rješenje i primijeniti ga. I zadnje, niti jedan novčić nije izgubljen zbog korupcije", rekao je Mahbubani, objašnjavajući tri ključna razloga zbog kojih je Singapur to što je danas.

"Imamo jedinstveni politički sustav u Singapuru. Svakih pet godina imamo izbore, a na kojima sudjeluje 95 posto glasača. Zašto je tome tako? Život ljudi poboljšava se svakih pet godina pa tako ljudi glasaju za dodatnih pet godina napretka. Ne postoji nijedna druga vlada kao što je singapurska koja se toliko posvetila kvaliteti života ljudi", nadodao je.

Napredak Azije stvara veliki pritisak na SAD

Napredak Azije i njezinih zemalja stavlja veliki pritisak na SAD u kojem se kontinuirano raspravlja kako prekinuti napredak Kine. Slično se počelo događati i u Europi, na Zapadu, koji također osjeća prijetnju. Ono što je također vidljivo da se svijet počeo psihički pripremati na geopolitičke promjene koje će uslijediti u bliskoj budućnosti: "Moj besplatni primjerak ‘Asian 21st Century’ preuzelo je 3,27 milijuna ljudi u 160 zemalja. Svijet se priprema na dolazak Azijskog stoljeća.“

"Sljedećih 10 godina bit će 10 najuzbudljivijih godina u geopolitici“, rekao je u Mahbubani u zaključku, naglašavajući kako se nikada u ljudskoj povijesti nije dogodilo da ćemo vidjeti kako se dvije nevjerojatno sile, iste veličine i moći, konfrontiraju. Ovo će uzdrmati svijet, vežite pojaseve!

