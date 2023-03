Obavještajni podaci do kojih su došli američki dužnosnici bacaju novo svjetlo na sabotaže izvedene potrkaj rujna prošle godine na plinovodu Sjeverni tok u Baltičkom moru. New York Times piše da je, prema tim novim podacima, sabotažu izvela neimenovana proukrajinska skupina. Do sada je istraga nudila proturječne i vrlo zbunjujuće dokaze na temelju koji se odgovornost za sabotažu pripisivala i Rusima i Amerikancima i Britancima.

Nema dokaza da je napad naredio Zelenskij

Što se tiče najnovijih obavještajnih podataka, američki dužnosnici ipak ističu kako nema dokaza da su u sabotažu kao nalogodavci bili uključeni predsjednik Volodimir Zelenskij i drugi visoki dužnosnici Ukrajine. Moskva je od početka odbacibvala odgovornost i tvrdila da je za sabotažu odgovoran Zapad, ali nije iznijela nikakve dokaze za to.

Švedski i danski istražitelji ranije su ustvrdili da je oštećenje plinovoda polsjedica sabotaže, ali nisu nikoga prozivali za odgovornost.

Ukrajina imala najviše motiva za taj napad

Mnogi smatraju da je upravo Ukrajina imala najviše motiva za napad na plinovode. Godinama se Kijev protivio tom projektu, smatrajući ga prijetnjom svojoj nacionalnoj sigurnosti jer bi Rusiji omogućio lakšu prodaju plina u Europi. No i ukrajinski dužnosnici i tamošnje obavještajne službe tvrde da nisu imali nikakvu ulogu u napadu niti znaju tko ga je izveo.

Američki dužnosnici ističu kako postoji još mnogo toga što se ne zna o počiniteljima i njihovoj povezanosti. Novi obavještajni podaci sugeriraju da su to učinili protivnici Vladimira Putina, ali se u njima ne navodi tko su mogući članovi skupine te tko je upravljao operacijom i financirao je.

Američki dužnosnici, piše New York Times, odbili su otkriti otkud su dobiveni ti obavještajni podaci te kakve još detalje sadrže.