Američka obavještajna zajednica postavila si je kao glavni prioritet procjenu stanja uma ruskog predsjednika Vladimira Putina nastojeći utvrditi kako to utječe na njegovo postupanje s ubrzanom eskalacijom ukrajinske krize. Potvrdila su to CNN-u dva izvora iz obavještajne zajednice.

Naime, stručnjaci koji već niz godina analiziraju Putinove postupke i njegovo ponašanje tvrde da je ono postalo nepredvidivo i iracionalno. Nakon što je prošle srijede pokrenuo invaziju na Ukrajinu, visoki američki dužnosnici zamolili su obavještajne agencije da prikupe sve nove informacije koje bi pomogle u tome da se pronikne u ponašanje i način razmišljanja ruskog čelnika, piše CNN.

Kremlj je 'tvrda meta' za obavještajce

Američka obavještajna već više od dva desetljeća ''dekodira'' bivšeg časnika KGB-a koji vlada Rusijom od 1999. godine. No, iako SAD imaju ogromno institucionalno znanje o tom čovjeku, ujedno imaju i iznimno loš uvid u njegovo svakodnevno donošenje odluka. Kremlj je i dalje ono što se u obavještajnim krugovima naziva "tvrdom metom" jer je nevjerojatno teško probiti se ondje metodama tradicionalne špijunaže.

Stoga nije bilo niti nove sveobuhvatne procjene koja bi ukazivala na određenu promjenu u Putinovom ukupnom zdravstvenom stanju - tvrdi jedan američki dužnosnik. A dužnosnici su bili na oprezu zbog mogućnosti da bi Putinova strategija mogla biti projiciranje nestabilnosti, u pokušaju da natjera SAD i saveznike da mu daju ono što želi iz straha da bi mogao učiniti još gore.

Na Putina je utjecala dugotrajna izolacija?

Američki su obavještajci uvjereni da je Putinovo donošenje odluka oko Ukrajine bilo posve neuobičajeno, moguće i zbog onoga što su neka prijašnja obavještajna izvješća sugerirala - da je na Putina utjecala dugotrajna izolacija tijekom pandemije Covida-19.

"Sve što imamo je u sferi nagađanja jer se čini da Putinove odluke i izjave nemaju smisla. Godinama pa i desetljećima Putin se ponašao prema prilično specifičnom predlošku", kazao je CNN-u jedan izvor upoznat s nedavnim obavještajnim izvješćima o toj temi.

Na zatvorenom brifingu s članovima Kongresa u ponedjeljak navečer, Avril Haines, ravnateljica nacionalne obavještajne službe, rekla je da američka obavještajna zajednica nema dobar uvid u Putinovo stanje duha.

Izvor tvrdi: Postao je ekstremno bijesan

Republikanski senator iz Iowe, Chuck Grassley, koji je bio na tom brifingu, potvrdio je da se govorilo o Putinovom ''stanju uma'', ali nije podrobnije mogao govoriti o onome što je ondje rečeno. Tek je dodao da je osobno zabrinut zbog Putinovog načina razmišljanja. U jednom od izvješća koje je kružilo unutar američke obavještajne zajednice, a čiju kopiju su vidjeli novinari CNN-a, citira se izvor koji prenosi da je Putinovo ponašanje postalo "vrlo zabrinjavajuće i nepredvidivo", i to samo u posljednja dva dana.

To je izvješće stiglo do FBI-ja iz ''druge ruke'' od izvora koji je razgovarao s drugim, nepoznatim izvorom koji navodno ima "izvrstan pristup" i koji je ranije davao informacije koje su bile neovisno potvrđene. Taj izvor kaže da je Putin "iskazao ekstremni bijes" zbog zapadnih sankcija uvedenih kao odgovor na njegov napad na Ukrajinu. Isti izvor kaže kako "osjeća da su sankcije eskalirale situaciju brže nego što se očekivalo i više od onoga što se smatralo prikladnim". No, nije poznato koje su konkretne sankcije toliko razbjesnile Putina budući da je taj dio izvješća redigiran.

Nagađanja o mentalnom zdravlju

U izvješću se također navodi da je kruženje pouzdanih informacija o ratu bilo iznimno ograničeno unutar Rusije, čak i na najvišim razinama. Primjerice, u Rusiji su ostali mnogi ljudi s dobrim vezama koji su - da su dobili pravu informaciju - mogli napustiti Rusiju prije zatvaranja zračnih luka i granica, čime se sugerira da nisu znali što će se dogoditi. No, američka obavještajna zajednica s rezervom uzima i izvješće FBI-jevog izvora smatrajući da je "možda dao informacije kako bi njima utjecao" na donošenje odluka u SAD-u. Drugim riječima, da je to bila moguća informacijska operacija osmišljena da manipulira SAD-om. No to je izvješće ipak natjeralo druge agencije unutar Bidenove administracije da zatraže od FBI-a da se javi svom izvoru za dodatne informacije.

Nagađanja o Putinovom mentalnom zdravlju počela su nakon što je on prošloga tjedna održao govor u kojem je iznio revizionističku interpretaciju povijesti kojom je nastojao opravdati intervenciju u Ukrajini.

Izolirao se i djeluje po svom nahođenju

Senator Marco Rubio, republikanac s Floride, napisao je u petak na Twitteru da je Putin "oduvijek bio ubojica, ali je njegov problem sada drugačiji i značajan", sugerirajući pritom da svoju procjenu temelji na obavještajnim brifinzima koje mu je, kao potpredsjedniku, dao obavještajni odbor Senata.

"Volio bih da mogu podijeliti više, ali za sada mogu reći da je mnogima prilično očito da nešto nije u redu s Putinom. Bilo bi pogrešno pretpostaviti da bi Putin reagirao na isti način kao prije 5 godina", napisao je Rubio.

Neki smatraju da je Putinova smjelost da napadne Ukrajinu, kao i njegova dvosmislena prijetnja nuklearnim oružjem posve drugačija od pomno proračunatih i daleko ograničenijih vojnih operacija koje je ranije pokretao. Snimka Putina koji sjedi nekoliko desetaka metara udaljen od svojih visokih vojnih savjetnika tijekom sastanaka i psihički maltretira jednog od njih samo je podcrtala sliku izoliranog vođe koji djeluje samo po vlastitom nahođenju.

'Uvijek je bio spreman učiniti neizrecivo'

Bivši američki veleposlanik u Rusiji Michael McFaul na Twitteru je, pak, napisao da se Putin "promijenio" i da zvuči "potpuno odvojeno od stvarnosti". Bivši ravnatelj Nacionalne obavještajne službe Jim Clapper kaže da ga brine Putinova mentalna stabilnost. No, neki dugogodišnji promatrači Putina tvrde da su njegovi nedavni postupci relativno u skladu s osobom na kojeg se američka obavještajna služba fiksirala puna dva desetljećima, ističući da on već dugo pokazuje spremnost riskirati vojni poraz u operacijama za koje su SAD procijenile da su osuđene na neuspjeh.

"Ovo se ne razlikuje od bilo čega što je rekao prije. On samo govori sve odjednom na vrlo oštar način. I spreman je učiniti neizrecive stvari. Ali, on je uvijek i bio spreman učiniti neizrecive stvari", rekla je Beth Sanner iz Nacionalne obavještajne službe. "On nije lud ili neuračunljiv, nego je trenutno vrlo emotivan zbog onoga u što se namjeravao upustiti… i bio je vrlo, vrlo izoliran, što doprinosi tom emocionalnom osjećaju. Ali ne mislim da je lud", dodala je.

I 2014. je zaprijetio nuklearnim oružjem

Još jedan dužnosnik za CNN je rekao da se Putin ponaša na način za koji se dugo pretpostavljalo da je sposoban te dodaje kako je ruski predsjednik ''jednostavno postao bijesan''.

Čak ni njegova zapovijed da se ruske snage nuklearnog odvraćanja stave u stanje visoke pripravnosti u nedjelju nije bez presedana. Godine 2014., kada je Putin anektirao Krim, također je istaknuo mogućnost da bi mogao učiniti isto. A i ruska nuklearna doktrina, objavljena 2020. godine također uključuje nuklearnu politiku prve upotrebe. Kremlj "zadržava pravo upotrebe nuklearnog oružja"… "za sprječavanje eskalacije vojnih akcija i njihovog prekida pod uvjetima koji su prihvatljivi za Rusku Federaciju i/ili njezine saveznike", stoji u tom dokumentu.

Na koncu, ovaj i neki drugi američki dužnosnici smatraju kako su za razumijevanje Putinovog aktualnog ponašanja potrebne analize, a ne obavještajni podaci. Moguće je, kažu, da možda nikada ne dobijemo odgovor na to pitanje.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu pratite OVDJE.