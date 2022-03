Diplomat i bivši veleposlanik Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji Božo Kovačević u RTL Direktu govorio je o ruskoj invaziji na Ukrajinu kazavši kako masovni prosvjedi i peticije protiv rata u Rusiji jasno govore da je sve više onih koji ne podržavaju Vladimira Putina.

''A i broj onih koji su ga šutljivo podržavali počet će ga šutljivo ne podržavati. Čini mi se da je već sad jasno da je Rusija ovaj rat izgubila i da je najvjerojatnija posljedica rasula Putinove vlasti", kazao je.

'Dmitrij Kozak bi mu se mogao suprotstaviti'

On smatra i da Putina može ugroziti nezadovoljstvo Rusa zbog sankcija.

"Donedavno je bio predsjednik kojem se šutljiva većina ponosila jer im je omogućio da pristojno žive. Pripadnicima višeg srednjeg sloja je omogućio da troše velike količine novca u inozemstvu, budu poželjni turisti. Sankcije će pogoditi mnoge ruske građane i ubiti njihovo samopoštovanje jer će im zbog predsjednika tretirati kao ne prave građane svijeta, zbog predsjednika kojeg se počinju stidjeti", ustvrdio je.

Kovačević smatra da će ljudi iz najbližeg Putinovog kruga morati mu reći da stane.

"No teško je odrediti što bi mu tko od tih ljudi mogao reći, bi li se netko usudio suprotstaviti. Svaki dan se nalazi sa zamjenikom šefa administracije, Dmitrijem Kozakom, etničkim Ukrajincem, koji je vodio delegaciju u okviru Normandijskom formata. Viđa se sa Šojguom, koji je, koliko god da mu je teško, poslušnik. Tu je tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost Nikolaj Petrušev, bivši šef FSB-a, Nariškin, kojeg je Putin javno ponizio jer se vidjelo da šef obavještajne službe ne zna koja je tema sastanka na kojemu se treba izjasniti kakvu politiku treba voditi. Tu je Bortnikov. S tim ljudima se viđa, ali mislim da bi Kozak mogao biti hrabar da mu se suprotstavi'', smatra Kovačević.

'Rat je bio zamišljen kao blitzkrieg, ali...'

Po njegovom mišljenju, na ekonomske posljedice sankcija Putina bi mogli upozoriti glavni direktor Sberbanka i generalni direktor Rosnjefta.

''Sankcije pogađaju i njih osobno i njihove institucije. Budući da su Putinu bliski, a da nisu uključeni u rad represivnih službi, možda bi mu mogli reći ono što mu se drugi ne usude", kazao je.

Kovačević kaže i da rat ne teče onako kako je Putin očekivao.

"Rat je bio zamišljen kao blitzkrieg, cilj je vjerojatno bio ubiti predstavnike vrha ukrajinske vlasti. Očekivali su oduševljen prijem kod stanovništva Ukrajine, no ništa se od toga nije dogodilo. Doživjeli su otpor od vojske i stanovništva. Navodna operacija koja je invazija i rat nije ostvarila željeni cilj i sad je došlo vrijeme da Putin prima nepovoljne vijesti o ishodu rata i vjerojatno je zbog prvih nepovoljnih vijesti naredio masovna razaranja Ukrajine. Ako rat potraje, ukrajinska infrastruktura bit će uništena, ali će dugoročne posljedice za Rusiju biti daleko teže. Svojim nerazumnim odlukama Putin je otvorio i među najozbiljnijim analitičarima raspravu o temi koliko će se još održati na vlast i kako će otići", kazao je.

'Što će biti kad od Šojgua dobije nepovoljne vijesti?'

Kovačević ističe kako u ruskoj vojsci ima mnogo ročnika koji ne znaju kamo idu, a kad ih ukrajinske snage zarobe javljaju se majkama i roditeljima i kažu da im je rečeno da će ih Ukrajinci srdačno dočekati. Osvrnuo se i na navode da je Putin bijesan i da ima izljeve bijesa spram suradnika.

"To se moglo vidjeti na dobro režiranim sastancima. Vidi se da on od suradnika ne očekuje da razgovaraju o temama nego on provjerava lojalnost najbližih suradnika. Mogu misliti kad od Šojgua dobije nepovoljne vijesti, ako mu se on usudi prenijet mu ih", kazao je.

Što se tiče nuklearnog oružja, Kovačević ne očekuje da će biti aktivirano.

"Biden je rekao da tome ne treba pridavati značenje, da su službe primijetile da se ništa nije dogodilo s nuklearnim postrojenjima, a i glavni tajnik NATO pakta je rekao da ne treba pridonositi daljnjoj eskalaciji. Može značiti da su se Stoltenberg i Biden uplašili da bi nuklearne snage mogao upotrijebiti i utoliko je dogovornost ljudi koji imaju pristup Putinu da učine sve da ne unište cijeli svijet", kazao je Kovačević.

Osvrnuo se i na svoju izjavu da bi Putin mogao doživjeti sudbinu Gaddafija.

"Plan je bio da Zelenskij završi kao Gaddafi ili Sadam Hussein, ali odlukom o invaziji Ukrajine otvorio je mogućnost da ga čeka takva sudbina", kazao je.