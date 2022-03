Strahuje se da je ruski predsjednik Vladimir Putin na korak do aktiviranja barbarske taktike koja bi Ukrajini donijela nove smrti i razaranja neviđenih razmjera. O tome se, piše The Sun, sve više govori dok 60 kilometara dug konvoj ruskih oklopnih vozila ide prema Kijevu.

Ruski predsjednik navodno je bio uvjeren da će Ukrajinu pobijediti u blitzkriegu za samo 48 sati. No, umjesto toga, dočekao ga je žestok otpor pa invazija traje već šesti dan. Dok iz Ukrajine u Moskvu pristižu izvješća da ruskim tenkovima ponestaje goriva, a vojnicima zaliha i dok se gubici gomilaju, strahuje se da bi Putin mogao promijeniti taktiku.

Strašan scenarij već viđen u Čečeniji i Siriji

The Sun piše da bi se tada Ukrajina mogla suočiti sa zastrašujućim scenarijem kakav je Rusija već primjenjivala na ratištima u Čečeniji i Siriji. Prizori tamošnjih gradova pretvorenih u ruševine i leševa u njima postali su neke od najstrašnijih slika modernog ratovanja.

Dok Rusija tvrdi da samo želi "denacificirati" i "demilitarizirati" Ukrajinu, zapadni dužnosnici strahuju da bi frustrirsani Putin mogao promijeniti taktiku iz blitzkriega u totalni rat. Već ga za bombardiranja Harkova optužuju da je ondje koristio tzv. vakuumske bombe i time počinio ratni zločin. The Sun piše kako bi uz vakuumske bombe, ruska vojska mogla iz svog arsenala upotrijebiti u Ukrajini i višecijevne lansere raketa BM-21 Grad, koji su viđeni kako u konvoju koji ide prema Kijevu, ali i kazetne bombe za koje se vjeruje da su ih Rusi bacali na ciljeve u Siriji.

Neselektivna topnička paljba i napadi na civile

"Ruska vojska će sada pokušati iskoristiti u punom opsegu svoje snage koje je gomilala u blizini granice s Ukrajinom. To će vrlo vjerojatno uključivati ​​veću upotrebu neselektivne topničke vatre i zračnih napada, koji su, čini se, već počeli u Harkovu", kazao je za The Sun Henry Wilkinson, glavni obavještajni časnik sigurnosno-obavještajne tvrtke Dragonfly.

"Na samom bojištu to znači neselektivniju upotrebu sile, posebice topništva, balističkih projektila, zračnih napada i vrlo destruktivnih napada termobarično oružje poput vakuumskih bombi, uključujući i napade na civilno stanovništvo", dodao je Wilkinson.

Najstrašnija oružja iz ruskog arsenala

BM-21 Grad je ključni dio ruskog topništva. To je višecijevni bacač koji iz svojih 40 cijevi može ispaliti dvije rakete u sekundi koje, pak, mogu nositi bojeve glave do 25 kilograma težine. Kazetne bombe izbacuju se iz zrakoplova i rotirajući padaju prema ciljevima, a zatim se prije pada otvaraju i ispuštaju desetke manjih bombi na vrlo širokom području. To je oružje inače zabranjeno u više od stotinu zemalja, ali ne i u Rusiji. Ono može uzrokovati strahovito velike civilne žrtve.

Vakuumske ili aerosolne bombe su termobaričko oružje, jedno od najstrašnijih u Putinovom arsenalu. One se mogu ispaliti iz ručnih bacača, lansera montiranih na vozila ili iz bombardera. Posebno se koriste za ubijanje neprijatelja koji se skrivaju u tzv. lisičjim rupama, a njihovo djelovanje opisano je kao posebno zastrašujuće jer eksplozija vakuumskih bombi izaziva pucanje pluća i ušnih bubnjića, 'drovljenje' unutarnjih organa, sljepilo…

Nitko nije siguran, čak ni civili u skloništima

Neposredna izloženost eksplozivnom valu izazvanom vakuumskim bombama može izazvati potpuno izgaranje ljudskog tijela. To oružje nije široko nedozvoljeno poput kazetnih bombi, ali je njegova upotreba naširoko osuđivana. Pretpostavlja se da bi ga ruska vojska mogla koristiti u borbi protiv civila koji se skrivaju u podrumima ili bunkerima.

Ukratko, svojstva tih triju spomenutih oružja govore da nitko nije siguran, čak ni oni koji su u podzemnim skloništima. Human Rights Watch (HRW) upozorava kako je "praktički nemoguće" da se civili sakriju od udara vakuumske bombe. To je oružje čak 12 do 16 puta učinkovitije od konvencionalne bombe u zatvorenim prostorima.

"Po svojoj je razornoj sposobnosti usporedivo je s nuklearnim streljivom niske moći", upozorio je jedan ruski znanstvenik.

Jesu li korištene vakuumske bombe?

Dužnosnici CIA-e također su upozorili da bi oni na rubu vala eksplozije mogli pretrpjeti "nevidljive" unutarnje ozljede koje je liječnicima, naročito na ratnim područjima, vrlo teško liječiti.

Vjeruje se da je Rusija upotrijebila užasno oružje za razorni učinak tijekom čečenskih ratova, a također ga je rasporedila tijekom Putinove krvave kampanje u Siriji. Ako u točne tvrdnje ukrajinske strane da su vakuumske bombe korišteno protiv njih, to govori o brutalnoj eskalaciji Putinove invazije na susjednu zemlju. Zasad nema službene potvrde da je u sukobu u Ukrajini korišteno termobaričko oružje.