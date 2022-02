Europarlamentarni zastupnik iz Estonije Riho Terras na Twitteru je objavio izvještaj navodnog ukrajinskog špijuna koji je prisustvovao sastanku ruskog predsjednika Vladimira Putina i svih oligarha u Putinovoj tajnoj rezidenciji na Uralu. Obavještajac i Terras, koji je bio zapovjednik estonskih obrambenih snaga do 2018. tvrde da je Putin ljutit što rat u Ukrajini ne ide onako kako je planirao.

"Ukrajinski pripadnik tajne službe izvijestio me o sastanku u Putinovoj jazbini na Uralu. Tamo su se sastali oligarsi kako nitko od njih ne bi pobjegao iz Rusije. Putin je bijesan, mislio je da će cijeli rat biti lak i da će sve biti gotovo za jedan do četiri dana. Rusi nisu imali taktički plan. Rat ih košta oko 20 milijardi dolara dnevno. Raketa imaju za još najviše tri do četiri dana, koriste ih štedljivo. Nedostaje im oružja, tvornice fizički ne mogu ispuniti toliko narudžbi za izradu oružja. Puške i streljivo su najviše što mogu napraviti", piše Terras.

Rusi nemaju oružja

Putin je zabrinut i zbog toga što bi domaća proizvodnja mogla ispuniti zahtjeve navodno druge najmoćnije vojske svijeta tek za tri do četiri mjeseca. Osim toga, sankcijama su mu prekinuti važni uvozni transportni tokovi.

"Novo rusko oružje moglo bi se proizvesti za tri do četiri mjeseca, ako i tada. Nemaju sirovina. Prije su se opskrbljivali oružjem uglavnom iz Slovenije, Finske i Njemačke, no to je sada stopirano", piše Terras na Twitteru.

Morat će pregovarati

Jučer su se pojavile informacije kako su obje zaraćene strane spremne na mirovne pregovore. Danas, pak, Rusi kažu da su Ukrajinci odbili pregovore, a Ukrajinci tvrde da ne pristaju na ruske ultimatume. Terras smatra kako će pregovori ipak morati započeti prije ili poslije.

"Ako se Ukrajina uspije uspješno odupirati Rusima 10 dana, onda će Rusi morati ići u pregovore. Zato što nemaju novca, oružja ili resursa. Ipak, prema sankcijama su ravnodušni. Ruske snage za specijalne operacije u blizini su Kijeva od 18. veljače. Cilj je bio zauzeti Kijev i postaviti marionetski režim. Pripremali su provokacije protiv nedužnih civila, žena i djece, kako bi posijali paniku. To je njihov adut", otkrio je estonski eurozastupnik iz redova Europske pučke stranke.

Širenje panike

Time je samo potvrdio navodni plan ruske vojske kojemu je glavna komponenta bilo brzo osvajanje Ukrajine pomoću panike. Plan se oslanjao na to da se Ukrajinci preplaše ruske vojske te da sami počnu odavati vlasti ili se pridruže Rusima. No, čini se da se to izjalovilo.

"Cijeli ruski plan zasniva se na širenju panike kako bi se civili i oružane snage predale, a Zelenskij pobjegao. Očekuju da se Harkov prvi preda kako bi ostali gradovi slijedili njegov primjer i tako izbjegli krvoproliće. Rusi su šokirani žestokim otporom na koji su naišli. Ukrajinci ne smiju popustiti panici! Udari projektilima služe za zastrašivanje, Rusi ih ispaljuju nasumično kako bi 'slučajno' pogodili stambene zgrade i kako bi njihov napad izgledao veći nego što stvarno jest. Ukrajina mora ostati jaka i mi joj moramo pružiti pomoć. Širite ovu informaciju kako bi svijet shvatio koliko je važno pomoći Ukrajini odmah i bez oklijevanja! Teško je Rusiji, ali teško je i Ukrajini ako Zapad ne pruži značajnu podršku", zaključuje Terras.

