Bijes u srpskim medijima: 'Vučić se našao na listi za odstrel. Crtaju mete na čelo!'

Europska demokratska stranka objavila je zanimljivu objavu na društvenim mrežama koja je razbjesnila srpske medije.

"A, B, C... možda zvuči kao igra, ali nije – iako vas pozivamo da nam kažete tko će, po vašem mišljenju, biti sljedeći suverenistički vođa koji će pasti. Kao što Anne Applebaum danas piše u The Atlanticu, pobjeda nad Orbanom pokazuje da je neliberalizam daleko od neizbježnog. Populizam i suverenizam ne pobjeđuju slučajno; oni napreduju tamo gdje politika ne uspijeva. Pravo pitanje nije samo tko je sljedeći, već tko će učiti iz mađarske lekcije", stoji u objavi koju je srpski Kurir objavio pod naslovom "Skandalozno! Europski demokrati objavili listu za odstrel, na njoj i Aleksandar Vučić" te dodaju "U Bruxellesu se crtaju mete na čelo nezavisnih lidera.

A, B, C… it may sound like a game, but it isn’t – though we do invite you to tell us who, in your view, will be the next sovereigntist leader to fall. As Anne Applebaum writes today in The Atlantic, Orbán’s victory shows that illiberalism is far from inevitable. Populism and… pic.twitter.com/oSJGLdKlzz — European Democrats (@democrats_eu) April 13, 2026

U društvu Trumpa i Erdogana

"Suverenitet je njihov jedini grijeh", smatra Vučićev portal.

Iako Europski demokrati jasno naglašavaju da korisnici napišu za koga smatraju da će sljedeći pasti, pravo pitanja je tko će učiti iz mađarske lekcije, Kurir je pročitao da je u pitanju oklada, a lista političara je po njima - lista za odstrel. Osim prekriženog, netom poraženog, Viktora Orbana, nalazi se

Giorgia Meloni, turski predsjednik Erdogan, Slovački Fico, Donald Trump te na kraju i srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

"Krijući se iza krilatice 'lekcije iz Mađarske' ova partija zapravo je otvorila potjeru za svakim tko odbija igrati po tuđim pravilima, tko ne želi biti figura na tuđoj šahovskoj ploči. I što - to je jedini grijeh ovih političara?! Nisu oni protiv Europe, niti protiv naroda. Politička nezavisnost je njihov jedini grijeh. Drznuli su se tražiti pravo na vlastito odlučivanje i zaštitu nacionalnih interesa. U svijetu "europskih" demokrata to je neoprostivo!", dramatičan je Kurir.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović o otkazivanju sastanka s Vučićem: 'Ja bih se na njegovom mjestu bojao da me ovdje ne uhite'