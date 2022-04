Nakon pobjede u prvom krugu općih izbora u Srbiji s, prema neslužbenim rezultatima, gotovo 60 posto osvojenih glasova, predsjednik Aleksandar Vučić proslavio je osvajanje novog mandata uz već uobičajeni šampanjac i trubače.

Pristaše i članovi njegove Srpske napredne stranke, među kojima je bio i predsjednik Općine Ub, inače Vučićev kum i čovjek kojeg je zloglasni Veljko Belivuk označio kao vezu između Vučića i njegove kriminalne organizacije, donijeli su novom-starom predsjedniku tortu koja prikazuje njegov izlazak iz frižidera, javlja Nova.rs.

Upravo je to bio lajtmotiv koji se provlačio kroz čitavu Vučićevu kampanju. Čak je i on priznao da mu je spot u kojem izlazi iz frižidera i trudnici dodaje teglu kiselih krastavaca donio mnogo glasova, naročito među siromašnijim građanima. Spot je premijerno prikazan 15. ožujka, a izazvao je brojne reakcije u susjednoj zemlji. No, to je zapravo autoironična poruka, jer se oporba ranije, ali i sada, požalila kako Vučić ima mnogo više reklamnog prostora od svih ostalih kandidata zajedno.

Vučić je izašao iz frižidera i u emisiji TV Pinka, jedne od njemu naklonjenih srpskih televizija, te je i voditeljici poklonio teglu kiselih krastavaca, ističući još jednom lajtmotiv svoje kampanje i bliskost biračima.

Inače, Vučić je pobjedu proslavio i s nekoliko znakovitih rečenica. Uspio se usporediti s Nikolom Pašićem te je poručio da je "sigurna ruka koja vas vodi kroz povijest". Usput se obračunao s dijelom novinara.