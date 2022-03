Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, vrlo je ozbiljno shvatio predizbornu kampanju. Naime, opći izbori su zakazani za 3. travnja, a šef vladajuće Srpske napredne stranke već je dobrano zagazio u kampanju.

Osim već dobro poznatih govora i posjeta raznim mjestima, praćenima tisućama pristaša, Vučić je odlučio otići korak dalje. U najnovijem predizbornom televizijskom spotu je doslovno - iskočio iz frižidera.

Autoironična poruka

Radnja spota odvija se u stanu jedne mlade obitelji. Trudnica i njen suprug na televiziji vide Vučića i komentiraju: "Joj, evo ga opet ovaj." Zgrožena svime, trudnica odlazi do kuhinje i komentira: "Strašno, samo što još iz frižidera ne iskoči."

U tom trenutku otvara frižider iz kojeg Vučić zaista iskače i pruža joj teglu kiselih krastavaca. "Oprostite. Ali važno mi je da doprem do svakog građanina Srbije. Puno je toga ostalo za napraviti, potrebno nam je još cesta, još pruga, tvornica. Ako se ne varam, dobili ste i subvenciju za rješavanje stambenog pitanja. E, kad svi u Srbiji budu imali mogućnosti koje danas imate vi, nećete me toliko viđati. Trudimo se da to bude što prije. Do tada upamtite, ako ostanemo ujedinjeni s tim ciljevima pred sobom, jedina granica su naši snovi", odgovara Vučić zbunjenoj trudnici i vraća se natrag u frižider.

'Nemoj iskočiti iz rerne'

Potom suprug pita je li stavila pitu u pećnicu, a ona odgovara obraćajući se zapravo Vučiću: "Hvala ti, ali nemoj, molim te, iz rerne."

U ovom spotu ima i autoironije, jer je to zapravo odgovor mnogim kritičarima koji tvrde da Vučić svojim konstatnim pojavljivanjem truje javni prostor i guši oporbu. Kurir je ovaj spot, treći po redu u kampanji, prozvao najluđim ikada, a Nova.rs piše kako je SNS dosad na političko oglašavanje potrošio više od 600.000 eura.

Prema cjenicima srpskih televizijskih postaja, najskuplje je oglašavanje na TV Pinku. Ondje jedna sekunda reklame košta 220 eura. Na RTS-u je cijena 195 eura, na Prvoj TV od 35 do 115 eura, na TV B92 10 do 60 eura, a na TV Hepi od 20 do 100 eura. Spot nazvan "Frižider" traje 58 sekundi.

A iskakanje iz paštete?

Slična situacija s "političkom kuhinjom" zabilježena je i u Hrvatskoj. U kampanji za predsjedničke izbore 2004. predsjednik Stjepan Mesić požalio se na količinu propagandnih materijala tadašnje HDZ-ove kandidatkinje Jadranke Kosor, poručivši da je "odlučio ne otvarati paštetu jer bi opet mogla iskočiti ta osoba."