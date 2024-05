Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon usvajanja rezolucije o Srebrenici osvrnuo se na Crnu Goru rekavši da nikad neće donijeti Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, piše Nova.rs.

Podsjećamo, stranke u Crnoj Gori uputile su prijedlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu, nakon što je Hrvatska upozorila da bi njezino usvajanje moglo ugroziti put Crne Gore u Europsku uniju.

"Crna Gora nikad neće donijeti zakon, rezoluciju ili deklaraciju o genocidu u Jasenovcu. Neće donijeti, oni su to sami rekli, ali su sami rekli to misleći da će time kupiti dva dana oko Srebrenice i da će onda svi to zaboraviti", rekao je Vučić u emisiji "Prva tema".

'Pogodila me zbog našeg naroda'

Dodao je da mu je ponašanje Crne Gore bilo "najodvratnije".

"Nisu me razočarali, zato što sam to i očekivao. Rekao sam Spajiću da me ne moraju folirati, da znam da će glasati za. Mi njima nećemo slati protestnu notu čak ni zbog toga što su glasali da smo genocidni", rekao je Vučić.

Naveo je da ga je teže pogodila Sjeverna Makedonija.

"Najviše sam uložio u odnose s našom makedonskom braćom, ali to nije fer. Pokazalo se da je Grčka imala više kičme od Skoplja. Crna Gora me nije čak ni pogodila, pogodila me je zbog našeg naroda", izjavio je.

