"Izvješće Europske komisije povoljnije je za nas prvenstveno u smislu vladavine prava, a puno nepovoljnije u smislu usklađivanja naše vanjske politike s Europskom unijom", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare s šefom Delegacije EU u Srbiji. Vučić je ustvrdio da je sve što piše u izvješću točno, ali da "postoje stvari na temelju kojih se drugačije odlučuje". "Srbija će nastaviti napredovati na europskom putu, s tim da za nas teritorijalna cjelovitost ima drugačije značenje nego za njih", rekao je Vučić.

Vučić je zahvalio ljudima iz Europske komisije na radu na izradi izvješća. Napomenuo je važnost gospodarske suradnje s Europskom unijom i njezinu važnost kao partnera. Kako je rekao, uvelike se slaže s ocjenama iz izvješća.

'Želim da ljudi u Srbiji znaju...'

"Najvažniji dio je ono što mi je Giofre također rekao na sastanku, a tiče se našeg stava prema uvođenju sankcija Rusiji." To je političko pitanje, danas je naša razina usklađenosti 45,03. Svaki dan izlaze s deklaracijama protiv Rusije, razumijemo ih, rekao sam Giofreu, nismo glasali ni za jednog od njih. Rekao sam da ćemo uvažiti njihove stavove, prijedloge, taj politički dio obojio je cijelo izvješće. Želim da ljudi u Srbiji znaju, neki žele da govore o regresiji, a regresija je zabeležena samo u jednom delu, samo u našem odnosu prema sankcijama Rusiji, u našem poštovanju deklaracija EU”, rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije rekao je i da je zadovoljan što je, unatoč otporima, "proguran referendum o ustavnim promjenama", navodi se u izvješću.

“Došlo je do određenih pomaka u borbi protiv korupcije, što je za nas važno. Srbija je za izbore prihvatila 79 posto preporuka ODIHR-a i provela ih u praksi, dok su mnoge zemlje koje pišu izvješće prihvatile od nula do 15-20 posto. Što se tiče Grka, hvala vam što ste primijetili napredak. Nama je važno da EK kaže da je Srbija spremna za otvaranje Klastera 3, mislim da izvješće otvara dosta prostora da nastavimo raditi na reformama sa svim ljudima iz Bruxellesa, da napravimo puno do novog godine u pravnoj državi, što je važno za našu zemlju”, kaže Vučić.

Dodaje da je važna ocjena da Srbija gradi dobrosusjedske odnose sa svima, iako je konstatirao da su odnosi s Hrvatskom zategnuti.

"Kada je riječ o poglavlju 35, dijalogu s Prištinom, Srbija nije izazvala nikakvu krizu, po tom pitanju je pred nama težak put i bojim se da neće biti dobrih vijesti u narednom razdoblju", rekao je.

'Hrvati su pokazali što misle...'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da od Europske unije očekuje uvjete vezane uz pretpristupne pregovore po pitanju odnosa s Rusijom, kao i Kosova i Metohije, ali da će Srbija, zbog svojih građana, nastaviti provodi reforme za koje je "čvrsto i snažno opredijeljena". Vučić je rekao da očekuje nastavak uvjetovanja i da ćemo "imati klackalicu, nekad će biti sankcije Rusiji, a nekad Kosovu i Metohiji".

Naše je da radimo za naše građane, da budemo čvrsti i snažno predani reformama. Nastavit ćemo raditi na europskom putu, možda nešto promijenimo, možda ne”, rekao je Vučić.

Na novinarski upit da prokomentira zabranu uvoza ruske nafte preko Hrvatske rekao je da su "pokazali što misle o našoj zemlji", te da ne zna kako Hrvatska može utjecati na odluku Srbije da graditi naftovod prema granici s Mađarskom, kad "to radimo sami s partnerom Mađarskom".