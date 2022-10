Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u petak je poslije otvaranja novog objekta njemačke kompanije MTU u Novoj Pazovi, govorio i o boravku u Pragu i 'sukobu' s Hrvatskom.

"Je li problem što su izmislili da sam tukao nekog zatvorenika iako nikad nisam bio u Petrinji. I danas su mi crtali brčiće. Postoje razni dogovori komunista iz 1968. s Vatikanom o Jasenovcu. Ja sam ponosan na svoj srpski rod i ponosan na činjenicu da im kvarim lažnu priču po kojoj su samo oni žrtve. Mi smo plaćali 48 milijuna za Janaf i sad vidimo što ćemo sljedeće napraviti", počeo je.

"Srbija se priprema i zimu, ali ne samo kada je riječ o alternativama za naftu, već i druge ogrjeve. Upravo nam kreće veliki tanker iz Indonezije za Kolubaru. Riječ je o ugljenu koji je dobar. Moramo se osigurati za Kolubaru i zimu. Mislim da na žalost nećemo biti izuzeti od uvoza ruske nafte, zato se pripremamo da kupujemo drugu naftu, sutra ćete čuti naš odgovor, bit će važnih i bitnih odluka za Srbiju", kazao je pa se osvrnuo na Jasenovac i njegov neuspjeli pokušaj dolaska na to mjesto stradanja.

'Sebi su dali za pravo da pomažu Rusima, a da Srbiji to oduzmu'

"Polaganje vijenca i cvijeća je za njih orgijanje. Ja nisam jučer znao, tek sam sinoć saznao da je Hrvatska i sebe izuzela iz nabavke nekog posebnog lubrikanta. Sebi su dali za pravo da pomažu Rusima, a da Srbiji to oduzmu. Europska komisija je donijela odluku da mi budemo izuzeti, a onda su na prijedlog Hrvatske i još dvije članice to skinuli. Ne mislim da će nas netko bombardirati, ali teško će biti. Vidio sam da su neki pravili tekstove kako smo svi krivi. To što sam želio položiti cvijet i što sam se tri puta najavljivao redovnim kanalima?", kazao je te je prokomentirao snimku na kojoj je usamljen, dok dok neki drugi svjetski lideri pričaju između sebe.

"Jučer sam se u Pragu susreo s 38 svjetskih lidera. Imao bilateralu s Pedrom Sanchezom, s Macronom u tri navrata, s premijerima Ukrajine, Poljske, Norveške. S Plenkovićem mi se nije razgovaralo, iako je nešto pokušao", kazao je i rekao nešto o hit snimci.

"Nisam prilazio tom stolu, jer nije pristojno prekidati razgovor o miru između dvije zemlje", rekao je.

"Kada napustite svoju zemlju u 7 ujutru, a vratite se u ponoć i kažu vam da ste tužni kao siroče, a vi dobijete čast da govorite na večeri, jadni su oni koji takve stvari govori. Danas je veliki dan za Srbiju. Ovo je kao ostvarenje snova. Kada nešto završite, okrećete se novim ciljevima za svoju zemlju", osvrnuo se Vučić na otvaranje novog objekta MTU.