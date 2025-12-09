Vučić izjavio da je umoran od predsjedničke uloge: 'Neću mijenjati Ustav da ostanem na funkciji'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je krenuo razmišljati o svom nasljeđu, ali da neće promijeniti Ustav kako bi mogao ostati na predsjedničkoj funkciji.

Na forumu 'Beltalks: Beogradski ekonomski razgovori 'poručio je da je umoran, ali i da razmišlja o ulozi premijera, piše Blic.

"Mogu biti premijer, ali vam za to treba javna podrška, i ja trebam donijeti takvu odluku.. A nije lako ni po jednom pitanju. Kako ja uvijek kažem svojim suradnicima, nemojte biti optimistični, nemojte podcjenjivati protivnika. Ali ja sam umoran i iscrpljen, i volio bih da netko drugi radi taj posao u budućnosti", poručio je Vučić.

'Čovjek kojeg vode uvjerenja'

Vučić je također istaknuo postignuća tijekom svoje vlasti.

"Po prvi puta imamo stabilnu ekonomsku situaciju. Izgradili smo više cesta u 10 godina nego što je napravljeno od 1945. godine. Imamo ogroman broj gradilišta, Expo, radimo i na metrou. I kada dođe do promjene na vlasti, ljudi će biti sretni u prvom trenutku, ali će onda shvatiti koliko je bilo dobro i koliko smo se razvili", rekao je Vučić.

Na kraju je zaključio da je on čovjek kojeg vode uvjerenja i da to nitko ne može promijeniti.

