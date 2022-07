Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je izazov Zapadu poručivši mu "neka samo pokuša" poraziti Rusiju "na bojnom polju" u Ukrajini, gdje Moskva "još nije počela ozbiljne stvari".

"Danas čujemo da nas žele pobijediti na bojnom polju. Što reći? Neka pokušaju!", rekao je Putin na sastanku sa čelnicima skupina u donjem domu parlamenta koji je prenosila televizija.

"Više puta smo čuli da se Zapad želi boriti s nama do posljednjeg Ukrajinca. To je tragedija za ukrajinski narod. No čini se da sve ide u tom smjeru", dodao je.

Zapad ubrzao dopremanje oružja Ukrajini

Ove ratoborne izjave dolaze u vrijeme kada su Sjedinjene Države i europske zemlje ovih tjedana ubrzale dopremu oružja ukrajinskim snagama koje pokušavaju zaustaviti napredovanje ruske vojske na istoku zemlje.

"Svi moraju znati da još nismo počeli ozbiljne stvari" u Ukrajini, rekao je Putin u svom govoru, jednom od najoštrijih zadnjih tjedana.

Ipak, nije najavio proširenje vojne operacije ni druge konkretne inicijative.

'Ne odbijamo mirovne pregovore'

"Istodobno, mi ne odbijamo mirovne pregovore. No oni koji ih odbijaju moraju znati da što ih dulje budu odbijali, bit će im teže pregovarati s nama", dodao je ruski predsjednik.

Koristeći se retorikom koja podsjeća na retoriku sovjetskih vođa u vrijeme hladnog rata, Putin je ujedno osudio zapadni "totalitarni liberalizam" i ocijenio da ofenziva u Ukrajini označava početak preobrazbe svijeta obilježenog "egocentričnom američkom globalizacijom ka stvarno multipolarnom svijetu".

"U većini zemalja ljudi ne žele takav život ni takvu budućnost", rekao je. "Umorni su od klečanja i od ponižavanja pred onima koji misle da su posebni".