Ponovno talibansko preuzimanje Afganistana prouzrokovalo je političku i humanitarnu krizu, a moglo bi i industrijsku. Naime, stručnjaci se pitaju što će biti s ogromnim neiskorištenim rudnim bogatstvom koje ima ta vrlo siromašna zemlja. Usred svog boravka u Afganistanu, američka je vojska, zajedno s geolozima otkrila nalazišta željeza, bakra i zlata vrijedna gotovo bilijun dolara, piše CNN.

Osim već uobičajenih ruda diljem svijeta, otkrivene su i ogromne zalihe litija, važnog, ali rijetkog metala koji se koristi u proizvodnji punivih baterija i drugih komponenti koje se baziraju na obnovljivim izvorima energije.

"Afganistan je zasigurno jedna od regija najbogatijih tradicionalnim plemenitim metalima, ali i metalima potrebnim za nastajuću ekonomiju 21. stoljeća", rekao je Rod Schoonover, znanstvenik i sigurnosni stručnjak koji je osnovao grupu Ecological Futures Group.

Pokretanje osiromašene ekonomije

Sigurnosni izazovi, izostanak infrastrukture i suše sprječavali su ranije pokušaje vađenja tih metala. To će vrlo vjerojatno ostati isto i pod talibanskom vlašću. Kinezi su već izjavili kako se raduju "suradnji s talibanskim vlastima", a čini se kako je iskapanje plemenitih metala njihov motiv. Unatoč kaosu, postoji interes Indije i Pakistana da se uključe u rudarenje, no, prema Schoonoveru, "to je pod velikim znakom upitnika".

Ovako otkriće moglo bi u potpunosti preokrenuti afganistansku ekonomiju, koja je jedna od najslabijih na svijetu te izrazito ovisna o pomoći izvana. "Razvoj i diverzifikacija privatnog sektora ograničeni su nesigurnošću, političkom nestabilnošću, slabim institucijama, neodgovarajućom infrastrukturom, široko rasprostranjenom korupcijom i teškim poslovnim okruženjem", navela je Svjetska banka u svom izvješću iz ožujka

Zemlje sa slabom vlašću pate od "prokletstva resursa", u kojima lokalno stanovništvo i gospodarstvo nemaju nikakve koristi od pokušaja iskorištavanja prirodnih bogatstava. No, i u tom slučaju američko otkriće, nastalo na temelju ranijih sovjetskih istraživanja, budilo je nadu u optimizam.

Mogli bi spriječiti klimatske promjene

Bogate se zemlje, naime, pokušavaju prebaciti na električne automobile i druge ekološke tehnologije, kako bi spriječile dodatno zagađenje emisijama stakleničkih plinova i time zaustavile neugodne klimatske promjene. Međunarodna agencija za energiju (IEA) je u svibnju izvijestila kako svijet neće uspjeti u pokušajima rješavanja klimatske krize ako se naglo ne povećaju zalihe litija, bakra, nikla, kobalta i drugih rijetkih zemljanih elemenata.

Američka administracija je navodno procijenila da bi se nalazišta litija u Afganistanu mogla mjeriti s bolivijskima, koja su trenutno najveća na svijetu. Kina bi, zajedno s DR Kongom i Australijom od toga imala itekakve koristi, jer te tri zemlje čine 75 posto svjetske proizvodnje litija, kobalta i drugih minerala.

IEA procjenjuje da je potrebno 16 godina od otkrića nalazišta do početka proizvodnje minerala poput litija. Mosin Khan, stariji nestalni suradnik u Atlantskom vijeću tvrdi da minerali u Afganistanu generiraju milijardu dolara godišnje, ali i da 30 do 40 posto tog novca negdje "iscuri" zbog korupcije. No, talibani imaju i drugih briga, osim rudarenja.

"Talibani su preuzeli vlast, ali prijelaz iz pobunjeničke skupine u nacionalnu vladu neće biti jednostavan. Funkcionalno upravljanje nastalim mineralnim sektorom vjerojatno je godinama daleko", rekao je Joseph Parkes, azijski sigurnosni analitičar u tvrtki za obavještavanje o riziku Verisk Maplecroft.

Kineski interes

Privatne su investicije sada još udaljenije, jer se mnoge kompanije i ulagači pridržavaju visokih ekoloških i društvenih standarda, kojih u Afganistanu nema. No, državni projekti motivirani geopolitičkim nastojanjima su druga priča. I tu u priču ulazi Kina.

"Kina, prvi susjed, započinje vrlo značajan program razvoja zelene energije. Litij i ostali rijetki elementi za sada su nezamjenjivi zbog svoje gustoće i fizičkih svojstava. Ti minerali utječu na njihove dugoročne planove", rekao je Schoonover i dodao da će porasti zabrinutost oko održivosti rudarskih projekata diljem svijeta, ako Kinezi počnu kopati po Afganistanu.

"Kad se rudarstvo ne obavlja pažljivo, to može biti ekološki pogubno, što šteti određenim segmentima stanovništva bez puno glasa", istaknuo je i zaključio da bi Peking ipak trebao biti opreza s talibanima te se usredotočiti na druga područja.