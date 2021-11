Zoran Simonovič, koordinator povjerenstva koje je istraživalo smrt 20-godišnje Slovenke nakon cijepljenja cjepivom Johnson&Johnsona, potvrdio je izvjesnu vezu između komplikacija koje su dovele do smrti i samog cijepljenja, javlja portal 24ur.

"Povjerenstvo je pribavilo medicinsku dokumentaciju od pacijenta kod kojeg se nakon cijepljenja pojavio sindrom tromboze s trombocitopenijom. Pregledana je medicinska dokumentacija i potvrđeno je da je u ovom slučaju nastao sindrom tromboze s trombocitopenijom ili cijepljenjem izazvana imunotrombotička trombocitopenija. Svi kriteriji za postavljanje te dijagnoze su ispunjeni", rekao je Simonovič koji uz tri liječnika Klinike za neurologiju u Ljubljani i farmakologa čini povjerenstvo za istragu smrti.

Izrazio je sućut obitelji i prijateljima preminule žene te dodao da je do smrti došlo unatoč pravilnom liječenju. Istaknuo je da su se u Sloveniji dogodila još dva slična slučaja.

"Svakako smo u Sloveniji imali dva slučaja ove ozbiljne komplikacije s nastankom tromboze, posebice u venskom sustavu moždanog tkiva uz istovremeni pad broja trombocita i krvarenje. U oba slučaja, nažalost, komplikacija je bila smrtonosna i u oba je slučaja povezanost cijepljenja i tog učinka potvrđena kao pouzdana ili izvjesna", potvrdio je.

Oboli jedna osoba na 100.000

Doktor Borut Štrukelj je otkrio da je djevojka cijepljena 16. rujna dozom cjepiva Janssen sa serijskim brojem XE393. Primljena je u bolnicu, gdje je i preminula.

"To je jednodozno cjepivo koje se koristi u većini zemalja u Europi, Kanadi i SAD-u. Kao što je više puta rečeno, cijepljenje vektorskim cjepivima može biti povezano s vrlo rijetkom pojavom sindroma tromboze, zajedno s trombocitopenijom. U SAD-u je prijavljeno 28 tragičnih slučajeva na 8,7 milijuna doza Janssen cjepiva. To je otprilike jedan slučaj na 300.000 stanovnika, posebice u skupini žena u dobi od 30 do 37 godina. Ako ovu skupinu dodatno suzimo, dobivamo incidenciju od 1,2 na 100.000 stanovnika. Do 30. listopada u EU-u je upotrijebljeno 16,3 milijuna doza Janssen cjepiva, a šest smrtnih slučajeva je nedvojbeno vezano s Janssenom", istaknuo je Štrukelj.

Ukidaju cijepljenje Janssenom

Ministar zdravstva Janez Poklukar izrazio je sućut obitelji i prijateljima te naglasio da je svaki život svetinja. "Ne mogu zanemariti činjenicu da je zbog cjepiva umrlo jedno mlado biće. Žao mi je zbog smrti. Svaki dan mislim na nju i njenu obitelj. Nije mi namjera relativizirati smrt koja me toliko dirnula. Kao ministar mislim i na 5553 žrtve covida, jer svaka od njih ima svoje ime i svoju obitelj. Svaki je život svetinja i prema smrti se treba odnositi s poštovanjem.

"Svaki dan molim i savjetujem stanovnike da se cijepe, objave pozitivne učinke, poštuju mjere, posjećuju bolnice, gospodarstvenike… i uvijek pozivam na toleranciju i međusobno poštovanje. Vjerujem da, više nego ikada, trebamo zajedništvo, razumijevanje i solidarnost u ovom trenutku. Ne dopustimo da nas ova tragična smrt dodatno podijeli, stanimo zajedno i prebrodimo posljednju fazu borbe s virusom", rekao je ministar Poklukar.

Dodao je da će predložiti prestanak cijepljenja Janssenom u Sloveniji, osim u slučaju kad je to izričita želja pojedinca. Tako će privremena suspenzija ovog cjepiva postati trajna.