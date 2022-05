Danas se obilježava 100. obljetnica rođenja prvog predsjednika Republike Hrvatske i utemeljitelja HDZ-a dr. Franje Tuđmana. Izaslanstvo HDZ-a položit će vijenac i zapaliti svijeću ispred rodne kuće dr. Franje Tuđmana u Velikom Trgovišću te u 10 sati na grobu na zagrebačkom groblju Mirogoju. Paralelno će se u Vukovaru održati obilježavanje obljetnice rođenja prvog hrvatskog predsjednika u organizaciji Domovinskog pokreta.

Sokol: 'Tuđman je najuspješniji hrvatski političar'

10.47 - U Novom danu N1 gostovao je europarlmentarac Tomislav Sokol koji je izjavio da je Tuđman sigurno najuspješniji hrvatski političar u povijesti.

"Uspio je postići što nije nitko prije njega, a to jestvaranje samostalne Hrvatske. Tuđman je napravio ogroman uspjeh potiv situacije koja definitivno nije bio obećavajuća za stvaranje Hrvatske. Mnogi žele polagati pravo na njegovo nasljeđe. Njegove tekovine bile su jasne: Da, jaka Hrvatska, ali ne autistična Hrvatska i ne Hrvatska koja je izolirana. On je odmah naglasio da su cilj euroatlantske integracije jer je znao da ako smo van tog okvira, onda smo na vjetrometini i možemo postati plijen imperijalističkih tendencija”, kaže.

“Tuđmanova politika nije bezgrešna, greške se uvijek događaju, ali ta jedna ključna matica koju predstavlja HDZ i danas može najbolje štititi interese Republike Hrvatske”.

Granić: Tuđman je povukao povijesne državničke poteze

10.44 - Posebni savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Mate Granić poručio je kako je Tuđman povukao povijesne državničke poteze kojima je stvorena moderna hrvatska država te politiku kojom je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini te mirno reintegriran okupirani dio teritorija. Na pitanje bi li Tuđman bio zadovoljan s današnjom Hrvatskom Granić je odgovorio kako "sa strateškog gledišta, apsolutno da". "Ova Vlada Andreja Plenkovića vodi modernu, suverenističku politiku. Također, ova je Vlada bila među prvima koja je prepoznala što će se događati u Ukrajini i podržala Ukrajinu i ukrajinski narod u obrani od brutalne ruske, ničim izazvane agresije na Ukrajinu. Ova Vlada brine za Hrvate u BIH, nažalost nakon smrti pokojnog predsjednika trebalo je proći 15 godina da dođe Vlada koja će staviti položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini u fokus”.

09.33 - Vesna Škare Ožbolt na Facebooku: "Svaki dan s Tuđmanom bio je neponovljiv"

Vesna Škare Ožbolt je objavila posvetu Franji Tuđmanu na Facebooku.

"Bila je kišna nedjelja početkom rujna 1991. godine kada sam došla na razgovor za posao, predsjedniku Republike Franji Tuđmanu. Ponudio mi je posao savjetnika za odnose s javnošću. Predsjedniče, ali ja nikada nisam radila taj posao. “A što mislite da sam ja ikada prije bio Predsjednik?”, odbrusio mi je. I tako je krenulo naša suradnja, do kraja 1999. godine. Svaki dan s predsjednikom bio je neponovljiv. Moje radno vrijeme prvih godina rata pratilo je radno vrijeme Predsjednika od 08:30 do 02:00 sata iza ponoći, radilo se i subotom i nedjeljom, bez godišnjih odmora. Rat, prognanici, borba za povratak okupiranih područja, za međunarodno priznanje, rat u BiH i izbjeglice, brojni razgovori i pregovori, konferencije, veliki politički sporazumi i mirovne misije, obnova zemlje, greške iz privatizacije i tranzicije, sve je to prošlo kroz Ured Predsjednika Republike.U samo četiri godine uspio je zaustaviti rat i vratiti dio okupiranih područja, a Istočni dio Hrvatske 1998. godine vratiti mirnim putem. Obnoviti zemlju, vratiti Hrvatsku u međunarodno priznate granice. Tvrdoglav, uporan i samovoljan da ostvari ciljeve za svoj narod. Bio je sjajan državnik, izvrstan strateg, ali i antitalent za ekonomiju. Svako pametno društvo na civiliziran način analizira svoju prošlost, kako bi shvatilo gdje je danas i kako bi se dalje razvijalo u budućnosti u pravom smjeru. Možda najbolju ocjenu Franje Tuđmana dao je Henry Kissinger kada mu je napisao:Gospodine predsjedniče, Vi ste zadužili svoj narod jer ste mu u povijesnim trenucima bili na čelu i omogućili stvaranje države. Ali kao i svi veliki ljudi, niti Vi nećete dočekati izraze zahvalnosti za to. Učinit će to tek dolazeće generacije. Ali vjerujte, učinit će. Vi ćete biti veliki čovjek hrvatske povijesti, ali ne za života, već kada ocjene budu donesene hladnom glavom.

09.12 - Jarnjak kaže: "Ovdje se rodio, tu se formirao'

Ivan Jarnjak, bivši glavni tajnik HZ-a govorio je o Tuđmanu. Rekao je kako je došao na funkciju s mjesta predsjednika Općine Krapine u funkciju u državi i kako je gledao s Tuđmanom dnevnik kad su prognani ljudi iz Aljmaša. Dodao je kako je gledao ukrcavanje ljudi šlepove te da su mu krenule suze. Govorio je i o činjenici da su organizirane dvije proslave: "Ovdje je proslava, ovdje je rođen, tu se formirao i krenuo, sve drugo su pomoćne".

08.50 - Plenković održao prigodni govor u Velikom Trgovišću

Izlaslanstvo HDZ-a je stiglo u Veliko Trgovišće gdje su položili vijence i zapalili svijeću. Plenković je održao govor o Tuđmanu i rekao da je veliki utemeljitelj, vizionar, pobjednik, vojskovođa, ustavotvorac i diplomat. Pričao je i o "istinski mudrom vođenju Hrvatske 90-ih" i tome što je sve njegova Vlada napravila dobrog, spomenuo je i BiH te je dodao kako je "velika vrijednost" Tuđmanove politike "tijesno povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske".