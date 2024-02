Od LSD-a do SDP-a / Stranke na drogama: Možemo je marihuana, HDZ kokain, a SDP? Heroin, evo i zašto

Palo mi je napamet da bi i naše stranke mogli kategorizirati po vrstama lakših i težih opijata. Evo recimo ovi iz Možemo građanima pružaju sve što pruža marihuana - opuštenost, kreativnost, umjetničku slobodu. Moto bi im mogao biti "Smotaj i stvaraj". HDZ je recimo čisti kokain. Za njih je svaki dan party, živi se brzo i bez granica. Kao i kokain svojim ovisnicima tako i HDZ svojim članovima omogućuje brzi uspon, dakle brzo ih diže, ali brzo i spušta, zato se mora uzimati relativno često kako bi ostali na vrhu, što stvara ovisnost. Ima ljudi koji bez HDZ-a jednostavno ne bi mogli preživjeti. Njihov slogan je "Brže, više, jače. Potpuno drugi doživljaj nudi SDP. To je heroin. SDP je heroin koji nudi potpuno opuštanje, zaborav. Konzumiraju ga stari, ocvali rokeri u fazi smirenog povlačenja. Žele miran život bez stresa, uzbuđenja i problema. Zato bi slogan SDP-a trebao biti jednostavan i razumljiv "Zaboravi na sve". Domovinski pokret je stranka Ecstasyja - nudi ekstatičan i ponekad histeričan ples, ali je svaki njihov pokret uvijek prožet ljubavi prema svima pa ako zatreba za koaliciju i prema Srbima. Ukratko, Domovinski pokret je stranka ljubavi i plesa. Njihov slogan treba biti "Jedinstvo na ratnom i plesnom podiju". Most je pak stranka s halucinogenim svojstvima najbližima LSD-u. Kao i LSD, Most je stranka proširene svijesti koja svoje birače mami na putovanje kroz dubine uma i izvantjelesna iskustva. Oni zapravo tjelesna iskustva izbjegavaju koliko god mogu. Slogan s kojim će izaći na izbore trebao bi biti "Vidimo što drugi ne vide".