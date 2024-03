VAŽNO JE ZVATI SE ANTE / Stranci na intervjuu za posao kod Dene: 'Nisam ja rasist. Ja samo više volim svoje'

To je samo jedan pogled na temu stranih radnika u Hrvatskoj, jer u stvarnom životu to često izgleda drugačije. Eto recimo u Deninom životu. Dena tvrdi da nije rasist. "Dobra večer svima, svim dobrim ljudima i tifusarima. Želio bih reći jednu izjavu da apeliram na sve one uvrede koje mi amputiraju neka razna piskarala da sam ja rasist što uopće nije istina. Nisam, nisam nikada bio. Da sam ja desničar, nije istina – ja sam ultra desničar. To je velika razlika. Volim svoju domovinu, svoja uvjerenja koja su mi usađena, ne mrzim ništa drugo. Ako vi mislite da ja više volim svoje nego tuđe, kao neki drugi, to je vaš problem. Dok sam ja sastavljao ekipu za snimanje scenarija i ovih stvari čime se bavim, radio sam intervjue. Na tim intervjuima sam primao sve“, rekao je Dena koji je prikazao kako je izgledala njegova potraga za radnicima.