SMS KRONIKA HRVATSKE / Ljetopis Popa Dukljanina u odnosu na SMS poruke Josipe Rimac izgleda kao hrpa alkoholnih fantazija

Dva najznačajnija spisa u pisanoj povijesti Hrvata dosad su bili Ljetopisi Popa Dukljanina iz 12. stoljeća i djelo bizantskog cara Porfirogeneta "De administrando imperio" ili “O upravljanju carstvom” iz 10. stoljeća. Iz ta dva spisa stručnjaci za rani srednji vijek danas tumače vrijeme i okolnosti u kojemu su na ove prostore došli i živjeli Hrvati i ostali Južni Slaveni. Sve što znamo o našim precima o njihovoj kulturi, o njihovoj vjeri, o njihovim vođama o njihovim ratovima i njihovim legendama znamo iz ta dva spisa napisana prije tisuću godina. Premda neki povjesničari sumnjaju u autentičnost tih spisa ipak od tada pa do danas nismo imali tako sustavnog svjedočanstva vremena u kojem su živjeli Hrvati. Sve do danas. Ali, evo 800 godina nakon Ljetopisa Popa Dukljanina konačno smo dobili novu zbirku spisa koje će izučavati budući povjesničari - U izdanju Jutarnjeg lista izašla je zbirka "1001 SMS Josipe Rimac". Ne postoje ti kroničari, ne postoji taj Miljenko Smoje, Ivo Andrić ili Boris Dežulović koji su bolje, preciznije i konciznije saželi našu današnjost od SMS poruka Josipe Rimac. Da budemo iskreni Ljetopis Popa Dukljanina u odnosu na SMS poruke Josipe Rimac izgleda kao hrpa alkoholnih fantazija nekog popa koji se nalokao misnog vina pa lupeta o Tugi i Bugi i njezinoj braći Loleku i Boleku il kako se već zovu. Ne, ne za razliku od Ljetopisa Popa Dukljanina poruke Josipe Rimac su i službeno verificirane, imaju pečat, oznaku i urudžbeni broj, prošle su provjeru u policiji, Uskoku i sudu, dakle one su najautentičniji povijesni dokument koji će neka buduća historiografija proučavati. Jer sve što trebate znati o Hrvatskoj nalazi se u SMS porukama Josipe Rimac. Sve o tome kako se vlada ovom zemljom, tko njome vlada, kakvi su odnosi među vladarima ove zemlje, kakav je ustroj naše zemlje, kako funkcioniraju institucije naše zemlje, kako se donose odluke u tim institucijama sve je to sažeto u porukama Josipe Rimac.