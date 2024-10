TKO ĆE KOGA NEGO SVOJ SVOGA / HDZ Reality: Za samo 16 eura godišnje uhljebi svoje i zbrini cijelu obitelj!

Vraćamo se vijestima iz Hrvatske gdje imamo jako dobru vijest za sve sretne obitelji kojima je otac lokalni hadžija, po hrvatski HDZ-ija i direktor nekog javnog poduzeća, Hrvatskih šuma recimo. Dakle Anna Dujić, s dva N, pred TV kamerama je psovala i prijetila i vatrogascima i policiji to jest policajki koja ju je htjela zaustaviti u prolasku prema požarištu, a Dujićka je prema kaznenoj prijavi koju je protiv nje podnijela policajka, stisnula gas i umalo je pregazila. I usprkos tome što je u svojoj prijavi navela policajka i usprkos tome što je cijela Hrvatska evo vidjela na svoje oči, Državno odvjetništvo u Šibeniku je odbacilo kaznenu prijavu jer nije povjerovalo policajki nego Anni Dujić. Kćeri direktora Hrvatskih šuma i lokalnog HDZ-ije Nediljka Dujića. Ali zanimljivo u korist Anne Dujić svjedočili su i policijski šefovi u Šibeniku dakle i šefovi policajke koja je podnijela kaznenu prijavu i koji sa samim događajem nemaju nikakve veze, ali očito imaju dobre veze i s HDZ-om i sa Hrvatskim šumama. Pa se tu i tamo sretnu. Eto vidite kako se i kod nas teroristi tj ugrozbaši vraćaju starim prokušanim metodama - nema više da se prijetnje šalju s anonimnih adresa, mailom, fejsbukom ili wappom. Sad se prijeti drugačije: sjedni, uzmi papir i olovku, piši prijetnju, pa kuverta, pa liži markicu, pa lijepo prijetnju odnesi na poštu, pa ubaci u sandučić, to je danas već standardna procedura. A kad je već na policiju išao odnijeti tu pismonosnu prijetnju usput je normalno sreo i načelnika Policijske uprave šibenske. Pa jasno da nema što s načelnikom Santinijem razgovarati, dovoljno je baš to u prolazu - Jesi mi riješio ono za malu? Jesan Nediljko, ne brini. Kakogod bilo, lijep primjer kako policijski šefovi znaju stati iza svojih ljudi, mogli bi predavati na policijskoj akademiji da mladi novaci odmah znaju s kim će imati posla. Ali tu priči nije kraj, naime malo više svjetla na odluku šibenskog Državnog odvjetništva da odbaci kaznenu prijavu protiv Anne Dujić bacila je informacija da u tom istom državnom odvjetništvu radi, pogodite tko... Pa naravno, druga kćer direktora Hrvatskih šuma, sestra Anne Dujić, gđa Katarina Dujić. S jednim N, šteta propuštene prilike da se doda još jedno. Ali to nije sve. Za samo 16 eura godišnje članarine u HDZ-u možete i treću kćer negdje uhljebiti pa je tako druga sestra Anne Dujić Gabrijela, Gabrijela s jednim L, namještena u Hrvatskom lovačkom savezu. Ali ni to nije sve, prije nego što je zbrinuo kćeri i preuzeo Hrvatske šume otac Nediljko, jedno N, prvo je zbrinuo svoju suprugu, a da koga će ako neće nju. Pa je gospođa Neda Dujić, isto samo jedno N, zbrinuta u gradskom poduzeću Šibenske ceste i to baš dok je Nediljko bio gradonačelnik Šibenika i predsjednik Nadzornog odbora šibenskih cesta. Normalno, zaposlena je bez natječaja. Treba racionalno trošiti administrativne resurse, vrijeme i papire - čemu raspisivati natječaj ako se već zna tko će na njemu proći. Ah da, da ne zaboravimo kćer Annu od koje je sve i počelo. Jer tata nije ni nju zaboravio. Prvo je sredio da joj se školarina na nekom privatnom sveučilištu u Dubrovniku - to je valjda ono Žužulovo- plati iz gradskog proračuna. Studirala je, ako se to uopće može tako reći, pazite sad ove komedije - za PR stručnjaka. Cijelu epizodu možete pogledati na platformi Voyo...