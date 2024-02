Balkan na buretu kupusa / Englezi imali Rat ruža, Amerikanci Ratove zvijezda, a Hrvatska i Srbija - ratove kupusa. To je civilizacija

Dok se mi ovdje zajebavamo između Hrvatske i Srbije je izbio rat! Rat kupusa! Ovakav obračun dva kupusa na ovim prostorima još nije zabilježen. Futoški kupus u napadu na varaždinsko zelje, ogulinski kupus koji priskače u pomoć varaždinskom zelju, kakav je to obračun, do posljednje glavice. Englezi su imali Rat ruža, Amerikanci su snimili Ratove zvijezda a Hrvatska i Srbija imaju ratove kupusa. To je civilizacija. Tako ratuju civilizirane zemlje -s kupusom. A ne avionima i dronovima. Oni dođu oni Plenkovićevi Rafalli ima da se odmah naoružaju s kupusom. I zeljem. Pod jedno krilo varaždinsko zelje pod drugo krilo ogulinski kupus. I pravac na Srbiju. Na Futog, gdje Srbi već godinama gomilaju zalihe ovog oružja. Mora da se uvija, zvuči kao mora da ubija , dakle Srbi su razvili izuzetno moćan kupus, plosnate glavice, tankih listova koji moraju da se lepo razvijaju.