Iako mediji izvještavaju da je danas uhićeni Stjepan Leko, menadžer iz Ine, to baš nije posve precizno. On je, naime, bivši zaposlenik Ine – dobio je otkaz 13. rujna ove godine, vrlo izgledno istodobno sa svojim nadređenim, Damirom Škugorom, koji je bio uhićen u prvoj akciji Uskok-a zbog organiziranja preprodaje plina uz enormnu zaradu za odabrane.

Menadžer mlađe generacije ( rođen je 1983. godine) zaposlen je prvi puta u Ini još daleke 2007. godine, a prema poslovnoj biografiji evidentno je da je slijedio put Damira Škugora – jer neko vrijeme radi zajedno s njime u tvrtki kćeri Ine, Prirodni plin, a sada je, po svemu sudeći, bio uključen i u ovaj posao preprodaje plina, odnosno, pretpostavlja se da je potpisivao dokumente zajedno s njime. S obzirom na menadžerski rang, pretpostavlja se da je imao mjesečnu plaću u visini od 18-20 tisuća kuna neto.

'Istraga pokazala - Škugor imao suradnike'

Novi direktor Ine, Peter Ratatics, u svom nastupnom intervjuu za hrvatsku javnost, još prije tjedan dana, spominjao je da se već i unutar istrage u Ini pokazalo da je Škugor imao suradnike, da je „njegov podređeni“ bio dio grupe, no, ustvrdio je da na pitanje „tko je još bio uključen“ odgovore može dati samo Uskok.

A u tom trenutku se Ina već riješila ne samo Damira Škugora nego i Stjepana Leke. Reklo bi se – po brzom postupku i u tišini. Ina, naime, niti u jednom trenutku nije objavila da je već provedena "čistka" širih razmjera i u tom dijelu menadžmenta i to i prije nego što ih je Uskok službeno optužio.

PR služba Ine ni danas nije htjela ni potvrditi niti opovrgnuti informaciju Net.hr-a da je Leko dobio otkaz još sredinom rujna, samo su nam odgovorili da se Ina zalaže za utvrđivanje svih činjenica vezanih uz slučaj Škugor, te da surađuje s istražnim tijelima i da ne može komentirati detalje. No, Net.hr-u je informacija potvrđena iz dva nezavisna izvora.

A ta ja informacija znakovita jer jasno potvrđuje da je doista provedena i istraga unutar kompanije koja je najavljena krajem kolovoza, kada je i suspendiran Damir Škugor. Sada je evidentno da se i unutar kompanije doista istraživalo i šire od Škugora, da je otkaz dobio i Leko, a moguće je da je krug otkaza još širi.

'U potrazi za poslom'

I na profilnoj stranici Stjepana Leke na LinkedIn-u nalazi se oznaka da je „open to work“ (da je u potrazi za poslom) – a kao zadnje radno mjesto navedeno je ovo u Ini, no, tu, naravno, nema informacije je li sam napustio kompaniju, ili je došlo do sporazumnom raskida ugovora. Iz Ine, međutim, nisu htjeli odgovoriti na naše precizno pitanje je li Stjepan Leko dobio otpremninu ili je s menadžerske pozicije doslovno „bačen na ulicu“. Ako je ipak dobio otpremninu, to bi značilo da se Leko razišao s kompanijom u kojoj je dugi niz godina radio uz određeni dogovor o tretiranju poslovnih i svih drugih informacija koje je nesumnjivo skupio tijekom višegodišnjeg rada.