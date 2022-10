Zbog nezakonitost u prodaji plina u ponedjeljak su u Zagrebu, prema neslužbenim podacima, uhićeni još jedan direktor u Ini i direktor tvrtke s kojom je ugovorena prodaja plina ispod tržišne cijene.

Policija i Uskok još se nisu oglasili o uhićenjima koja su, kako se doznaje, povezana i s nedavno otkrivenom pljačkom Ine. No, u ovom slučaju šteta je navodno znatno manja od ranije otkrivenih milijardu kuna.

U međuvremenu, 24 sata objavila detalje oko dvojice uhićenih. Stjepan Leko je, pišu, u Ini čitavu karijeru. Bio je zamjenik uhićenom Škugoru. Završio je Ekonomski fakultet u Zagrebu, a karijeru u Ini započeo 2007. godine kao vježbenik u odjelu za prodaju prirodnog plina. Vodio je prodaju, a jedno vrijeme je bio na čelu odjela za prodaju prirodnog plina. Vodio je i danas ugašenu Ininu tvrtku Prirodni plin.

Preko milijardu kuna

Vlado Mandić, pak, poznat je u stručnim krugovima. Zadnjih pet godina je direktor u EVN-u, a tvrtki se pridružio još 2010. godine. Ta je tvrtka bila jedan od četiri opskrbljivača kojima je Ina prodavala plin, a među kojima je bila i Plinara istočne Slavonije. Prije je radio u revizijskoj tvrtki KPMG.

Novinari N1 su, inače, probali su doći do komentara ministra financija Marka Primorca, no on je samo hladno prošao pokraj njih.

U ranijoj akciji zbog štete Ini od milijardu kuna uhićen je bivši direktor u toj naftnoj kompaniji Damir Škugor, njegov otac Dane, suvlasnici tvrtke OMS Upravljanje Goran Husić i Josip Šurjak te direktorica Plinare istočne Slavonije Marija Ratkić.

Tužiteljstvo je istaknulo da su osumnjičeni kupovali plin od Ine po 19,5 eura, a prodavali po čak 210 eura. Sumnjaju da protuzakonita zarada Damira Škugora i njegovog oca iznosi gotovo pola milijarde kuna, dok je Goran Husić profitirao za preko 90 milijuna kuna, a Josip Šurjak za 68,9 milijuna kuna. Na računu njihove tvrtke OMS Ulaganje ostalo još preko 200 milijuna kuna protuzakonito ostvarene odbiti.

Damir Škugor i dalje je u istražnom zatvoru, dok je ostalih četvero pušteno da se brani sa slobode.