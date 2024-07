RTG ČETVRTKA / Znate li što znači ovaj prometni znak? On je upozorenje za sve 'smombije'

Novi prometni znak stigao je iz Južne Koreje, a postavljen je još u Njemačkoj i Litvi. On je upozorenje za sve smombije, odnosno one koji kao zombiji bulje u smartphone. Ovaj znak trebao bi upozoriti ljude da ne koriste mobitel u prometu. Sve ostalo, od letećih nilskih konja do masovne tučnjave u Splitu doznajte u rendgenu dana