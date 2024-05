Da za nešto više od 2 tjedna počinje europsko prvenstvo u nogometu, to svi znamo. Ali jeste li znali da se u kolovozu igra i svjetsko prvenstvu u gejmanju? U borbu za Rijad će za mjesec dana krenuti Grill, Rei i Speed or feed. To su nadimci igračica koje bi prvi put u povijesti mogle predstavljati Hrvatsku na prvenstvu u Esportu.

Bit će napeto, jer curama je ostalo tek nešto više od mjesec dana do kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Esportu. Grill, Rei i Speed or feed, od početka su godine u žestokim pripremama.

"Mi smo uvjerene da stvarno dobro radimo i napredujemo, i da imamo velike šanse kvalificirati se, a sad hoće li biti treme malo prije kvalifikacija, vjerojatno hoće. Ali mislim da smo trening za tu tremu već prošle", kaže Petra Vujović "Grill", sukapetanica ženske reprezentacije za "Counter Strike 2".

"Nama je ovo prvi put da uopće prisustvujemo na samim kvalifikacijama i skupile smo se kao tim, kao prijateljice, stvarno očekujem prolazak", kaže Ana Marija Karan "Rei", igračica ženske reprezentacije za "Counter Strike 2".

"Bilo je jako teško skupiti uopće pet, točnije sedam, ali samo pet Hrvatica koje bi igrale tu igricu, ali drago mi je da sam našla tim i da mi žene možemo predstavljati Hrvatsku u Esportu", Bruna Tonković "Speed or feed", kapetnica reprezentacije za "Mobile Legends Bang Bang".

Ako se to dogodi, to će biti prvi put u povijesti da imamo žensku reprezentaciju na ovom Svjetskom prvenstvu. I to čak u 2 tima. Prvi čini 5 djevojaka. Igraju - "Counter Strike 2".

Jedna je to od najpopularnijih igara, puna akcije, u kojoj antiteroristička jedinica pokušava zaustaviti teroriste.

"Grill", odnosno Petra, u igru se zaljubila još prije 5 godina. Sada kada to više nije samo hobi, nego i nešto više, kaže, mora trenirati i nekoliko sati na dan. No to nikome ovdje nije problem.

"Mene je najviše privuklo u gejmingu taj community, prijatelji koje nađeš i jednostavno zabavno je igrati s ljudima s kojima se povežeš. A s druge strane opet ta neka kompetitivna strana, pobjeđivanje, mislim općenito sam kompetitivna osoba", kaže Petra.

Kompetitivna je i "Speed or feed".

Bruna ima 23 godine, studira na Učiteljskom fakultetu, a već četiri godine i gejma. Kapetanica je drugog tima koji bi se mogao plasirati na svjetsko. I to sa strateškom igricom "Mobile Legends Bang Bang", u kojoj se igrači bore kako bi zauzeli neprijateljsku kulu i obranili svoju.

"Iskreno, treba i živaca, i vremena, i strpljenja, i koncentracije. Naprimjer, dok se pripremamo za prvenstveno, dakle nije dovoljno da odigramo jedan ili dva gejma, već nam treba više, a onda se tu gubi koncentracija i pažnja", objašnjava Bruna.

I nek to zapamte oni koji maštaju da jednog dana budu gameri. Cure nam kažu, zbog motorike je važno krenuti što prije, a važno je igrati fer, ali i biti timskog duha.

"Nije to više samo - sjest ću, odigrat, već posvetit malo više vremena u neke druge stvari. Jer ipak treba i mentalno, i s druge strane fizički, što je naprimjer u Counter Strikeu dosta bitno", kaže Ana Marija.

S dečkima ne mogu igrati, jer kao i u svakom sportu - natječu se Odvojeno. Uz to, dečki mogu zaraditi puno više. Po natjecanju, i na desetke tisuća eura. Kod njih je pak riječ o 10 puta manjim iznosima. Industrija je to u kojoj su predrasude prema ženama svakodnevica, jer "što bi one sad tamo pucale?! S tenkovima i bombama, igraju se samo dečki.

"Ljudi misle da žene ne mogu biti jednako dobre u gamingu kao i muškarci, ali ja mislim da spol jednostavno nema nikakve veze s tim. To je čisto trud, rad, i vrijeme koje uložiš u tu igricu", kaže Petra.

Iako je i u Hrvatskoj malo žena u gaming industriji, 30 %, to i dalje premašuje europski prosjek koji je 24 %.

"Iznimno je važno za esport da smo napokon, u Hrvatskoj i žene ubacili u natjecanja. Pogotovo za Counter Strike tim. Jako su predane zadatku, puno rade, angažirale su trenera", kaže Luka Kulušić, tajnik Hrvatskog Esport Saveza i organizator kvalifikacija.

Sve je, dakle, spremno, djevojke sada čekaju napete kvalifikacije. A onda, vjerujemo, i dobar plasman na Svjetskom prvenstvu u Rijadu. Svakako im - držimo fige!